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На станции Крюково теперь можно оплатить проезд по биометрии — эту технологию называют ещё «оплата взглядом» Новости
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Два светофора на пешеходных переходах поставят в 10 и 14-м микрорайонах. Это всё, что запланировано на этот год по программе установки светофоров на широких дорогах Новости
Курьеров, снимавших штаны перед камерой в лифте, поймали. Они извинились за свой «немножко неадекватный поступок» Новости
Льготы на проезд по М-11 просит ввести и партия «Справедливая Россиия», перехватывая идею у зеленоградского депутата Новости
Ремонт фонтан в парке Победы за сто миллионов кажется законченным — однако его снова нужно подлатать Новости
Провести капитальный ремонт в корпусе 145 оказалось невозможно, потому что жители не пускали рабочих в квартиры Новости
Вход в строящийся подземный переход на станции Крюково со стороны нового города оказался открыт. Но только с одной стороны Новости