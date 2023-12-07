«Морфеус» отличается от других аппаратов именно тем, что иглы при попадании в кожу нагреваются до 80 градусов высокочастотной энергии. Микроиглы в «Морфеус» покрыты силиконом, это защищает поверхность кожи от ожогов.

Абсолютно безопасный, не хирургический метод омоложения и исправления дефектов кожи. Достаточно одной процедуры в год, вместо курса процедур на аппаратах-аналогах.

Что можно получить после одной процедуры:

исчезновение мелких морщинок и уменьшение выраженности глубоких на лице

кожа становится более плотной и ровной

овал лица становится более чётким и подтянутым

второй подбородок почти полностью уходит

поры сужаются

постакне исчезает

разглаживаются растяжки.

Процедура проводится строго по предварительной записи.

Места ограничены.

Телефон: 8-968-958-96-96

Адрес: Зеленоград, корпус 2013, вход с торца дома.

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