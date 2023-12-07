Скидка на процедуру игольчатого RF-лифтинга на аппарате последнего поколения — 15 декабря в клинике эстетической косметологии «Манана» 07.12.2023 Реклама ООО «МАНАНА КЛИНИК», ИНН 7735199138, erid:LatgBqCmE

В преддверии Нового года клиника эстетической косметологии «Манана» дарит вам скидку на процедуру игольчатого RF-лифтинга на аппарате «InMode Morpheus8» последнего поколения.

Только в Mananaclinic по всей Москве игольчатый RF-лифтинг на аппарате последнего поколения 15 декабря (один день) будет стоить всего 37 000 рублей вместо 66 000 рублей. Дарят абсолютно бесплатно: анестетик, консультацию врача-дерматолога и индивидуальную одноразовую насадку.

«Морфеус» отличается от других аппаратов именно тем, что иглы при попадании в кожу нагреваются до 80 градусов высокочастотной энергии. Микроиглы в «Морфеус» покрыты силиконом, это защищает поверхность кожи от ожогов.

Абсолютно безопасный, не хирургический метод омоложения и исправления дефектов кожи. Достаточно одной процедуры в год, вместо курса процедур на аппаратах-аналогах.

Что можно получить после одной процедуры:

  • исчезновение мелких морщинок и уменьшение выраженности глубоких на лице
  • кожа становится более плотной и ровной
  • овал лица становится более чётким и подтянутым
  • второй подбородок почти полностью уходит
  • поры сужаются
  • постакне исчезает
  • разглаживаются растяжки.

Процедура проводится строго по предварительной записи.

Места ограничены.

Телефон: 8-968-958-96-96

Адрес: Зеленоград, корпус 2013, вход с торца дома.

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