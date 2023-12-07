В преддверии Нового года клиника эстетической косметологии «Манана» дарит вам скидку на процедуру игольчатого RF-лифтинга на аппарате «InMode Morpheus8» последнего поколения.
Только в Mananaclinic по всей Москве игольчатый RF-лифтинг на аппарате последнего поколения 15 декабря (один день) будет стоить всего 37 000 рублей вместо 66 000 рублей. Дарят абсолютно бесплатно: анестетик, консультацию врача-дерматолога и индивидуальную одноразовую насадку.
«Морфеус» отличается от других аппаратов именно тем, что иглы при попадании в кожу нагреваются до 80 градусов высокочастотной энергии. Микроиглы в «Морфеус» покрыты силиконом, это защищает поверхность кожи от ожогов.
Абсолютно безопасный, не хирургический метод омоложения и исправления дефектов кожи. Достаточно одной процедуры в год, вместо курса процедур на аппаратах-аналогах.
Что можно получить после одной процедуры:
- исчезновение мелких морщинок и уменьшение выраженности глубоких на лице
- кожа становится более плотной и ровной
- овал лица становится более чётким и подтянутым
- второй подбородок почти полностью уходит
- поры сужаются
- постакне исчезает
- разглаживаются растяжки.
Процедура проводится строго по предварительной записи.
Места ограничены.
Телефон: 8-968-958-96-96
Адрес: Зеленоград, корпус 2013, вход с торца дома.