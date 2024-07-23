KnitPro — индийский бренд, продукция которого находит отклик в сердцах огромного числа рукодельниц. На некоторые товары, например, на кубические спицы марка имеет патент, поэтому их вы вряд ли встретите в каталогах других компаний.



В ассортименте марки представлен головокружительный выбор инструментов для создания вязаных шедевров как спицами, так и крючком. Прямые, чулочные, съемные, круговые и квадратные спицы с потрясающим дизайном и в стильных футлярах для хранения. Инструменты и всевозможные аксессуары для рукоделия пользуются спросом у мастериц более, чем в 45 странах мира, а все потому, что гарантированно отвечают весьма строгим европейским стандартам качества и безопасности.

Пользоваться товарами KnitPro легко и приятно, они практичные и удобные, а для их производства используются только высококачественные материалы (бамбук, береза ламинированная, карбон, латунь).

