Скидка 30% на товары для вязания бренда KnitPro в магазинах «Я Сама». Акция действует с 22 июля по 4 августа на все товары бренда в офлайн магазинах «Я Сама» и на сайте.
KnitPro — индийский бренд, продукция которого находит отклик в сердцах огромного числа рукодельниц. На некоторые товары, например, на кубические спицы марка имеет патент, поэтому их вы вряд ли встретите в каталогах других компаний.
В ассортименте марки представлен головокружительный выбор инструментов для создания вязаных шедевров как спицами, так и крючком. Прямые, чулочные, съемные, круговые и квадратные спицы с потрясающим дизайном и в стильных футлярах для хранения. Инструменты и всевозможные аксессуары для рукоделия пользуются спросом у мастериц более, чем в 45 странах мира, а все потому, что гарантированно отвечают весьма строгим европейским стандартам качества и безопасности.
Пользоваться товарами KnitPro легко и приятно, они практичные и удобные, а для их производства используются только высококачественные материалы (бамбук, береза ламинированная, карбон, латунь).
Посмотреть ассортимент товаров KnitPro можно на сайте.
Обращаем внимание, что на сайте цены указаны без учета скидки. Скидку оформят консультанты при заказе.
Успейте приобрести товары KnitPro со скидкой 30% в магазинах «Я Сама».
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Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10