В клиниках «Никор» используются имплантаты различных производителей в разных ценовых категориях — Alpha Bio (доступно для всех), Paltop (стандарт), Nobel Biocare (премиум). Их выбор в каждом отдельном случае зависит от количества костной ткани пациента, его здоровья и предпочтений.

Иплантаты Nobel Biocare принадлежат к категории премиум. Это тот самый случай, когда высокая стоимость оправдана безупречным качеством изделий! В их производстве участвуют страны: Америка, Швеция, Израиль, Япония, а сама разработка принадлежит швейцарской компании Nobel Biocare, которая за 50 лет завоевала признание одного из самых передовых производителей имплантатов.