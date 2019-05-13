С 10 мая по 10 июня вновь действует скидка 30% на имплантаты премиум-класса Nobel Biocare во всей сети стоматологических клиник «Никор» с пожизненной гарантией и — 10% на дальнейшее протезирование зубов. Большинство наших пациентов выбирают премиум-качество, именно поэтому мы используем не имеющие аналогов имплантаты швейцарской компании Nobel Biocare.
В клиниках «Никор» используются имплантаты различных производителей в разных ценовых категориях — Alpha Bio (доступно для всех), Paltop (стандарт), Nobel Biocare (премиум). Их выбор в каждом отдельном случае зависит от количества костной ткани пациента, его здоровья и предпочтений.
Иплантаты Nobel Biocare принадлежат к категории премиум. Это тот самый случай, когда высокая стоимость оправдана безупречным качеством изделий! В их производстве участвуют страны: Америка, Швеция, Израиль, Япония, а сама разработка принадлежит швейцарской компании Nobel Biocare, которая за 50 лет завоевала признание одного из самых передовых производителей имплантатов.
- Имплантаты Nobel Biocare имеют коническую форму, что делает легким и менее травматичным проникновение имплантата в кость, а уникальная треугольная форма верхушки имплантата позволяет более плотно закрепить абатмент и проводить протезирование сразу же после самой имплантации;
- Эти имплантаты могут быть установлены даже при минимальном объеме костной ткани, без дополнительного наращивания кости;
Каждый имплантат компании Nobel Biocare имеет свой индивидуальный номер, что исключает возможность подделки;
Компания Nobel Biocare проводит для имплантологов обязательные обучающие курсы по работе с их продукцией. В конце курса выдается диплом. Это позволяет в несколько раз увеличить уровень обслуживания и качество выполнения работы;
Пожизненная гарантия на имплантат производства компании Nobel Biocare, 5-летняя гарантия на качество материалов Nobel Procera;
Риск отторжения имплантатов сведен к минимуму.
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