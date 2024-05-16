Цены на эндоскопическое обследование у Г. К. Наседкина:
- гастроскопия — 6000 — 20% = 4800 рублей
- колоноскопия — 8000 — 20% = 6400 рублей
- наркоз — 4000/5000 рублей
- комплекс — 17000 — 20% = 13600 рублей (входят УЗИ, тест на хеликобактер и определение кислотности).
Специализация Гастроцентра доктора Наседкина:
- гастроскопия и колоноскопия во сне — безопасный и безболезненный способ выяснить причину болезни пищевода, желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника
- УЗИ позволяет увидеть печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, то, что не видно при эндоскопии
- врач-гастроэнтеролог назначит лекарства для лечения и понаблюдает за результатами.
Проконсультироваться и записаться на прием можно по телефонам: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: estedi.ru/gastrocenter
Внимание! Возможны противопоказания, требуется консультация со специалистом. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 25 февраля 2020 года №ЛО-77-01-019677
Павел Воля впервые выступит в Зеленограде со стендап-концертом — 19 июня в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Реклама
Бюст композитора Модеста Мусоргского открыли возле зеленоградской музыкальной школы, которая носит его имя Новости
Началось итоговое голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Новости
«Жилищник» хочет получить право распоряжаться доходом от аренды общего имущества в наших домах. Для этого массово проводят собрания собственников. Их результаты могут быть сфальсифицированы Новости
Организация летнего отдыха детям с ОВЗ от двух до восьми лет в «Центре Речи». Молчаливых разговорим, грустных развеселим, стеснительным найдем друзей! Реклама
Суперзвук, вокально-театральная сказка и невероятная искренность. Новый музыкальный спектакль «Кошки» зеленоградской студии «Триумф» Реклама
На месте трагической гибели женщины на Центральной площади остались кроссовки и лужа крови. К этому месту и обстоятельствам её гибели есть вопросы Истории
Маршруты автобусов в районе метро «Ховрино», «Беломорская» и «Речной вокзал» изменят с 16 мая Новости
Ледовый дворец «Орбита» закрывают на капитальный ремонт. Родители опасаются, что юных хоккеистов отправят тренироваться в другой город Новости
Спектакль «Дорогой Бог!» театра «Мост» — 20 мая на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша