Цены на эндоскопическое обследование у Г. К. Наседкина:

гастроскопия — 6000 — 20% = 4800 рублей

колоноскопия — 8000 — 20% = 6400 рублей

наркоз — 4000/5000 рублей

комплекс — 17000 — 20% = 13600 рублей (входят УЗИ, тест на хеликобактер и определение кислотности).

Специализация Гастроцентра доктора Наседкина:

гастроскопия и колоноскопия во сне — безопасный и безболезненный способ выяснить причину болезни пищевода, желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника

УЗИ позволяет увидеть печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, то, что не видно при эндоскопии

врач-гастроэнтеролог назначит лекарства для лечения и понаблюдает за результатами.

Проконсультироваться и записаться на прием можно по телефонам: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515

Сайт: estedi.ru/gastrocenter

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