Вы готовы окунуться в атмосферу настоящей сказки? Хотите побывать на сказочной поляне, где вместе со своими друзьями живёт добрый медвежонок Пух?



«Творческая мастерская Татьяны Захаровой» спешит пригласить вас на удивительное сказочное представление «Всем полезны Чудеса…».

Знакомая всем сказка заиграет новыми красками, вы увидите новых сказочных друзей Пуха, познакомитесь с Волшебным Дубом и, конечно, получите удовольствие от веселой и поучительной истории, которую приготовили для вас команда Творческой Мастерской Татьяны Захаровой.