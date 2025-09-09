Вы готовы окунуться в атмосферу настоящей сказки? Хотите побывать на сказочной поляне, где вместе со своими друзьями живёт добрый медвежонок Пух?
«Творческая мастерская Татьяны Захаровой» спешит пригласить вас на удивительное сказочное представление «Всем полезны Чудеса…».
Знакомая всем сказка заиграет новыми красками, вы увидите новых сказочных друзей Пуха, познакомитесь с Волшебным Дубом и, конечно, получите удовольствие от веселой и поучительной истории, которую приготовили для вас команда Творческой Мастерской Татьяны Захаровой.
Дата: 21 сентября, 17:00
Адрес: дом культуры МИЭТ
Выбрать билет: dkmiet.ru/vsem_polezny_chudesa
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу настоящего волшебства вместе с вашими детьми.
«Творческая Мастерская Татьяны Захаровой» — место, где творчество становится реальностью!
Телеграм: t.me/dadakone4no
Вконтакте: vk.com/dadakone4no