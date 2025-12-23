Новогодние корпоративы, семейные ужины, первые свидания в новом году — в декабре каждый вечер может стать особенным. А что, если до важного события осталось всего несколько часов, а кожа требует «экстренной подзарядки»?
В клинике медицинской косметологии EsteMedika специально для подготовки к торжественным событиям запущена программа экспресс ухода — SHINE BRIGHT.
Это научно выверенный протокол ухода от врача-косметолога с использованием премиальной американской косметики M.A.D Skincare:
- интенсивное увлажнение на клеточном уровне
- выравнивание тона и текстуры
- моментальное сияние — без жирного блеска, только здоровое свечение.
Все — для получения мгновенного результата — сразу после выхода из кабинета косметолога кожа смотрится свежей и отдохнувшей. Процедуру можно проводить даже за несколько часов до мероприятия. Корпоративы, встречи и новогодние вечеринки: Вы везде произведете вау-эффект!
Важно: в целях сохранения качества и индивидуального подхода количество мест на программу ограничено.
Срочная линия преображения:
8-985-353-0-353 | 8-495-122-22-15
Адрес: Зеленоград, корпус 353 — вход по паролю SHINE BRIGHT.
Сайт: este-medika.ru