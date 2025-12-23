Новогодние корпоративы, семейные ужины, первые свидания в новом году — в декабре каждый вечер может стать особенным. А что, если до важного события осталось всего несколько часов, а кожа требует «экстренной подзарядки»?

В клинике медицинской косметологии EsteMedika специально для подготовки к торжественным событиям запущена программа экспресс ухода — SHINE BRIGHT.