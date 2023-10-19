Симпозиум «Молодой зеленоградский предприниматель 2023 — от идеи до своего бизнеса» 19.10.2023 Реклама ТПП МТПП, ИНН 7710104913, erid:LatgBfeuS
Для кого это мероприятие? Кому оно полезно?

Обучающимся профильных классов с техническим уклоном, предпринимательских классов школ города Зеленограда.

Кто примет участие/выступает?

Представители органов власти, институтов поддержки бизнеса, предприниматели Зеленоградского административного округа из высокотехнологичных сфер экономики.

Почему нужно прийти на симпозиум?

  • Получить информацию об институтах и структурах поддержки молодежного предпринимательства в Зеленограде
  • Узнать о существующих мерах поддержки молодежного технологического предпринимательства в экосистеме инновационного развития
  • Познакомиться с реальными историями успеха и примерами грамотного ведения бизнеса зеленоградских предпринимателей
  • Попробовать себя в роли бизнесмена, получить навыки решения проблем планирования и управления бизнесом
  • Получить позитивный настрой и вдохновение от предпринимателей, добившихся успехов
  • Приобрести полезные связи и определиться со сферой применения своих идей и проектов в ближайшей перспективе.

Что вас ждет на мероприятии?

Панельная дискуссия экспертов от бизнеса, работа в группе по решению предпринимательского кейса под руководством коуча от бизнеса, публичная защита решений проблемных задач и награждение.

В ходе практической части симпозиума пройдет решение бизнес-кейсов, связанных с разработкой мероприятий по:

  • оптимизации бизнес-процессов, увеличению эффективности и повышению конкурентоспособности производства
  • модернизации производства, внедрению и расширению применения современных разработок и технологий
  • улучшению качества продукции, повышению привлекательности бренда и др.

За что наградят?

За лучшее практическое решение бизнес-кейса, отличную командную работу, блестящую публичную защиту, яркое визуальное сопровождение выступления, нестандартное решение задачи и др.

Присоединиться к мероприятию приглашаются представители бизнес-сообщества, преподаватели и обучающиеся школ города Зеленограда.

Регистрация обязательна и проходит по телефону: 8-495-249-47-21, добавочные 357, 352, 351.

Подробности на сайте mostpp.info/entrepreneurialprojects

Адрес: Зеленоград, ул. Юности, 8, «Корпорация развития Зеленограда».

Метки:
Московская торгово-промышленная палата (МТПП) (зеленоградский филиал)
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