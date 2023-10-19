Обучающимся профильных классов с техническим уклоном, предпринимательских классов школ города Зеленограда.
Представители органов власти, институтов поддержки бизнеса, предприниматели Зеленоградского административного округа из высокотехнологичных сфер экономики.
- Получить информацию об институтах и структурах поддержки молодежного предпринимательства в Зеленограде
- Узнать о существующих мерах поддержки молодежного технологического предпринимательства в экосистеме инновационного развития
- Познакомиться с реальными историями успеха и примерами грамотного ведения бизнеса зеленоградских предпринимателей
- Попробовать себя в роли бизнесмена, получить навыки решения проблем планирования и управления бизнесом
- Получить позитивный настрой и вдохновение от предпринимателей, добившихся успехов
- Приобрести полезные связи и определиться со сферой применения своих идей и проектов в ближайшей перспективе.
Панельная дискуссия экспертов от бизнеса, работа в группе по решению предпринимательского кейса под руководством коуча от бизнеса, публичная защита решений проблемных задач и награждение.
В ходе практической части симпозиума пройдет решение бизнес-кейсов, связанных с разработкой мероприятий по:
- оптимизации бизнес-процессов, увеличению эффективности и повышению конкурентоспособности производства
- модернизации производства, внедрению и расширению применения современных разработок и технологий
- улучшению качества продукции, повышению привлекательности бренда и др.
За лучшее практическое решение бизнес-кейса, отличную командную работу, блестящую публичную защиту, яркое визуальное сопровождение выступления, нестандартное решение задачи и др.
Присоединиться к мероприятию приглашаются представители бизнес-сообщества, преподаватели и обучающиеся школ города Зеленограда.
Регистрация обязательна и проходит по телефону: 8-495-249-47-21, добавочные 357, 352, 351.
Подробности на сайте mostpp.info/entrepreneurialprojects
Адрес: Зеленоград, ул. Юности, 8, «Корпорация развития Зеленограда».