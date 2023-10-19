Что вас ждет на мероприятии?

Панельная дискуссия экспертов от бизнеса, работа в группе по решению предпринимательского кейса под руководством коуча от бизнеса, публичная защита решений проблемных задач и награждение.

В ходе практической части симпозиума пройдет решение бизнес-кейсов, связанных с разработкой мероприятий по: