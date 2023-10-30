Модератор симпозиума, Скриптунова Елена, генеральный директор ООО «АКСИМА КОНСАЛТ», обозначила основные вопросы, которые экспертам от бизнеса — участникам панельной дискуссии «Предпринимательство в лицах. Путь к успеху» предстояло осветить: Когда вы решили стать предпринимателем? Что послужило толчком к началу предпринимательской деятельности? Какие были первые шаги? Как выбирали идею для бизнеса? Что придавало уверенности в успехе: профессионализм или личные качества? С какими трудностями столкнулись? Что бы вы посоветовали ребятам, которые мечтают о своем деле? К этому перечню ребята добавили и свои вопросы: Что такое инвестиции в бизнес и какие инвестиции самые эффективные? Когда, на взгляд действующих предпринимателей, проще было начинать свое дело, «тогда» или сейчас?

В рамках панельной дискуссии Амелин Владислав рассказал про историю становления и успехи компании Z-Union в области работы с медицинскими данными на примере разрабатываемого онлайн цифрового AI референс-центра по диагностике заболеваний Z-med. Проект реализует цифровую AI-систему, которая анализирует данные (снимки) компьютерной томографии, маммографии и флюорографии, обращаясь к внутренней базе данных big data по аналогичным данным: методами компьютерного зрения система определяет отклонения на снимке от эталонных значений и выявляет наличие патологий, проводит разметку данных, сегментирует и классифицирует их, выделяет зоны/объекты патологий на снимке КТ и далее предлагает предварительный диагноз в качестве системы поддержки принятия решений на рабочем месте врача.

По итогам выступления состоялась дискуссия о плюсах и минусах искусственного интеллекта. С одной стороны, по словам выступающего, «ИИ делает нашу жизнь проще, прокладывает путь к более эффективной жизни, может решать сложнейшие задачи. Решения, принимаемые машиной, основаны на записях данных и наборе алгоритмов, поэтому вероятность ошибки уменьшается. Интеграция инструментов ИИ в здравоохранении, например, позволила повысить эффективность лечения за счет минимизации риска ложного диагноза». Докладчик подчеркнул, что если заложить неверные данные, то ИИ может и навредить. Поэтому он призвал ребят серьезно относиться к получению фундаментальных знаний и каждый раз, сталкиваясь с подобными нововведениями, задавать себе вопрос: «Зачем?»

Никита Кожемякин, генеральный директор компании ООО «Смарт Системз» (ГК ISBC), рассказал о развитии группы компаний ISBC, текущих и перспективных направлениях бизнеса, связанного с разработкой, производством и дистрибуцией PFID-продукции для различных отраслей цифровой экономики. Также он поделился опытом и важностью инвестиций в свое образование. Он отметил, что «…молодым предпринимателям необходимо постоянно развиваться и обновлять свои знания, чтобы быть на шаг впереди конкурентов».

Продолжила панельную дискуссию Ирина Арапова, которая представила компанию «PICASO 3D», являющуюся первым российским производителем 3D-принтеров. «Начало производства совпало с зарождением данного рынка в России, поэтому во многом мы сталкивались с несформированным спросом и иногда новыми областями применения, которые расширялись по мере расширения возможностей оборудования», подчеркнула Ирина и далее рассказала о становлении и развитии компании. По словам эксперта «Было приятно видеть живой отклик аудитории, получить много вопросов, подискутировать на тему, будет ли 3D-принтер однажды в каждом доме, обсудить особенности биопечати и трендов аддитивного производства».

Жизненный путь генерального директора ООО «Л.Д.М. и Ко» Дмитрия Лукьяна, предпринимателя с двадцатилетним стажем, заинтересовал школьников. Он рассказал, как от сборки фанариков своими руками, ремонта компьютеров в подростковом возрасте пришел к созданию своего бизнеса, как стал автором нескольких нейросетевых патентов, продуктологом, архитектором систем, автоматизатором и геймификатором процессов. Дмитрий также является основателем и директором студии «Стартапус». Он «…готов инвестировать в молодые команды, интересные идеи, создавать прорывные проекты с возможностью дальнейшего масштабирования и взращивать ИТ-компании».

На прошедшем симпозиуме Пантелеймонов Роман поделился со школьниками своей историей выбора идеи заняться контрольно-кассовой техникой. Он рассказал о том, с какими трудностями пришлось столкнуться в предпринимательской деятельности, каким способом удалось их преодолеть. «Чтобы быть успешным, нужно не бояться делать то, что еще никто не делает» — вот основное правило руководителя компании «ККТ-Сервис». Была разработана собственная программная система, которая позволила получать с кассовых аппаратов новые параметры, которые только появились после реформы. Это программа позволила удаленно проводить диагностику и быстро выявлять неисправность. Благодаря этому и сегодня техническая поддержка организации входит в число самых оперативных по Москве.

В ходе практического модуля симпозиума ребятам было предложено решить бизнес-кейсы «от зеленоградских предпринимателей»: «Умная бумага в образовании», «Спасение гастронома», «Пиццерия будущего», «Аддитивное производство: как внедрить эффективно», «Искусственный интеллект для медицинской компании».

В рамках решения кейса команде школы №1557 была предложена сложная экономическая задача о внедрении аддитивного производства, над которой участники интенсивно поработали и узнали много нового об отрасли аддитивных технологий. «Это отличная возможность для школьников попробовать себя в решении реальных задач бизнеса, познакомиться с индустрией и почувствовать себя её частью» — отметила бизнес -тренер команды Ирина Арапова. Лучшее научно-техническое и экономическое обоснование решения кейса представили лидеры команды школы 1557.

Обучающиеся школы № 842 создали свой собственный продукт на базе «умной» бумаги (ISBC RFID Paper) — интерактивную игру «Города России», которую и презентовали как проект экспертному жюри. В процессе создания игры ребята научились искать и анализировать информацию, отстаивать свою точку зрения, генерировать и обсуждать различные идеи, работать в команде, создавать дизайн продукта, готовить презентации и защищать проект публично. Все старания были высоко оценены членами жюри, и команда школы 842 получила награду в номинации «Лучшее практическое решение бизнес-кейса».

Будущим предпринимателям из школы № 1194 была поставлена бизнес-задача по расчету экономики диагностического процесса на примере задачи анализа флюорографии грудной клетки, а также требовалось проанализировать, как можно сократить затраты без потери качества. Учащиеся активно предложили интересные варианты. «Лучшее нестандартное решение кейса» — таково было решение экспертного жюри.

Награду за «Лучшую публичную защиту» заслуженно получила команда школы № 2045, которая успешно провела модернизацию продуктового магазина, оптимизировала расходы, и доказала последующее увеличение прибыли посредством применения современных технологий. «Работа бизнес-тренером стала для меня интересным опытом. Ребята отлично справились с задачей, проявили лидерские качества и блестяще провели защиту проекта!» — поделился своими впечатлениями бизнес-тренер команды Роман Пантелеймонов.

Школа № 1912 получила награду за «Лучшую командную работу». Правильное распределение ролей и постановка задач перед каждым членом команды позволили провести глубокий маркетинговый анализ, продемонстрировать необходимость дальнейшего развития системы пиццерий, исследовать ее положение на рынке быстрого питания, изучить целевую аудиторию, выявить лучшие маркетинговые решения по развитию и продвижению и создать образец пиццерии.

Выступая с заключительным словом, Новожилов Андрей Евгеньевич, заместитель префекта — руководитель контрактной службы Зеленоградского административного округа города Москвы, поблагодарил всех участников симпозиума за работу, а ребят — за ответственное отношение к решению поставленных бизнес-задач и выразил уверенность, что полученные знания и навыки обязательно пригодятся им в будущем. Калачёва Лариса Викторовна, учредитель АНО «Академия бизнеса и инновационных технологий», член жюри, поздравила школьников с заслуженными наградами и пожелала на предпринимательском поприще, особенно его начальных этапах, осознанно и ответственно подойти к этой деятельности, успешно генерировать и интегрировать те идеи, с которыми ребята заявились. В составе жюри также работали и вручили свои награды победителям Зайцев Владимир Владимирович, генеральный директор ГБУ «Корпорация развития Зеленограда» и Кысыков Жан Нуржанович, первый проректор ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства».