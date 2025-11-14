Золотая эпоха рок-музыки подарила нам шедевральные творения на все времена. Хиты таких гениальных групп как Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, Black Sabbath и многих других навсегда вошли в культурный фонд человечества. В этот вечер знаменитый на весь мир симфонический оркестр RockestraLive исполнит лучшее из 70-80-х годов прошедшего столетия. Сумасшедшая энергетика медных и лиричность деревянных духовых, мурашки от большой группы скрипок, дерзкий напор виолончелей и контрабасов, обволакивающий бархат альтов — всё это RockestraLive.

Коллектив образовался в 2015 году и на данный момент фактически является родоначальником жанра в России. За время существования RockestraLive получали одобрения и положительные реакции от многих звезд, среди которых Muse, Linkin Park, Thirty Seconds to Mars, Placebo и других. Является резидентом Кремлевского дворца, отыграв на главной сцене страны более двух десятков концертов.

В этот вечер знаменитый на весь мир симфонический оркестр RockestraLive исполнит лучшее из 70-80-х годов прошедшего столетия!

Дата: 22 ноября, 19:00

Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК)

Приобретайте билеты заранее, чтобы стать частью этого уникального события: sunshow.ru