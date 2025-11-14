Симфонические рок-хиты RockestraLive — 22 ноября, КЦ «Зеленоград» (ДК) 14.11.2025 Реклама ООО «СОЛНЦЕ» ИНН:9718031322 erid:2Vtzqxm58Tz

Золотая эпоха рок-музыки подарила нам шедевральные творения на все времена. Хиты таких гениальных групп как Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, Black Sabbath и многих других навсегда вошли в культурный фонд человечества. В этот вечер знаменитый на весь мир симфонический оркестр RockestraLive исполнит лучшее из 70-80-х годов прошедшего столетия. Сумасшедшая энергетика медных и лиричность деревянных духовых, мурашки от большой группы скрипок, дерзкий напор виолончелей и контрабасов, обволакивающий бархат альтов — всё это RockestraLive.

Коллектив образовался в 2015 году и на данный момент фактически является родоначальником жанра в России. За время существования RockestraLive получали одобрения и положительные реакции от многих звезд, среди которых Muse, Linkin Park, Thirty Seconds to Mars, Placebo и других. Является резидентом Кремлевского дворца, отыграв на главной сцене страны более двух десятков концертов.

Дата: 22 ноября, 19:00
Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК)
Приобретайте билеты заранее, чтобы стать частью этого уникального события: sunshow.ru
