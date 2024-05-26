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- Spa-уход
- До 20 дней гладкости
- Есть противопоказания, проконсультируйтесь ос специалистом
На первое посещение скидка 500 рублей.
Адрес студии: Зеленоград, корпус 409, подъезд 1, этаж 1, офис 209
Телефон: 8-916-373-83-54
Время работы — строго по записи.
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