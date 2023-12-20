Команда ШТОРHOUSE© с удовольствием решит за вас задачу подбора материалов, функциональных и стилистических решений оформления окон. И, что особенно важно, всегда возможно оптимизировать смету и уложиться в ваш бюджет.
В канун Нового Года особенно хочется домашнего уюта и тепла. Многие стараются закончить ремонт и наслаждаться интерьером своего красивого дома.
Но, как правило, в предновогодней суете не всегда хватает сил и времени, чтобы продумать оформление окон, как завершающего этапа декорирования. А ведь нужно не только закрыться от посторонних взглядов, но и правильно подобрать модели карнизов, штор и жалюзи, выбрать ткани для штор и покрывал, и это кажется довольно хлопотным делом.
Расчет вашего проекта и индивидуальную скидку можно получить онлайн, ответив на несколько несложных вопросов.
А с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 можно посетить* шоу-рум компании, где представлено множество образцов карнизов, тканей, моделей жалюзи, и все подобрать на месте.
* Для организации встречи требуется предварительный звонок:
- по телефону 8-495-926-63-63
- в WhatsApp/Telegram +7-929-515-25-01
Адрес: Зеленоград, корпус 1650, подъезд 3, этаж 3