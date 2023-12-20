В канун Нового Года особенно хочется домашнего уюта и тепла. Многие стараются закончить ремонт и наслаждаться интерьером своего красивого дома.

Но, как правило, в предновогодней суете не всегда хватает сил и времени, чтобы продумать оформление окон, как завершающего этапа декорирования. А ведь нужно не только закрыться от посторонних взглядов, но и правильно подобрать модели карнизов, штор и жалюзи, выбрать ткани для штор и покрывал, и это кажется довольно хлопотным делом.



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