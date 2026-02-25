Шоурум Cosmorelax в Аутлет Fashion House: мебель и декор для дома 25.02.2026 Реклама ООО «Космо» ИНН:7731432601 erid:2VtzqwMGhkg

Хотите, чтобы интерьер выглядел стильно и современно?
Ищете дизайнерскую мебель и декор с характером?
Любите находить уникальные вещи с приятными скидками?

Приходите в шоурум Cosmorelax в Аутлет Fashion House

Здесь вы найдёте:

  • дизайнерскую мебель для дома и офиса
  • стильный декор, свет, постеры, посуду
  • уникальные позиции, выгодные цены и специальные предложения аутлета

Почему Cosmorelax?
Мы — бренд дизайнерской мебели и декора в современном стиле. Работаем с европейскими и российскими фабриками, тщательно отбираем коллекции и создаём пространства, в которые хочется возвращаться.

Почему именно Аутлет Fashion House?

  • Здесь собраны десятки брендов с отличными скидками
  • Много уникальных товаров, которые сложно найти в обычных ТЦ
  • Удобное пространство для неспешного шопинга и вдохновения
  • Удобный заезд и парковка — можно заехать по пути

Загляните за идеями для дома и приятными находками — мы вас ждём в Cosmorelax
https://t.me/cosmorelax10
https://www.cosmorelax.ru/
https://t.me/cosmo_relax

Сходня
Пн-вс 10:00 до 22:00
Fashion House Outlet Centre
Торгово-промышленная улица, дом 6, 1 этаж, павильоны S1/S2

+7-495-859-46-82

Реклама
Реклама
