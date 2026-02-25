Хотите, чтобы интерьер выглядел стильно и современно?
Ищете дизайнерскую мебель и декор с характером?
Любите находить уникальные вещи с приятными скидками?
Приходите в шоурум Cosmorelax в Аутлет Fashion House
Здесь вы найдёте:
Здесь вы найдёте:
- дизайнерскую мебель для дома и офиса
- стильный декор, свет, постеры, посуду
- уникальные позиции, выгодные цены и специальные предложения аутлета
Почему Cosmorelax?
Мы — бренд дизайнерской мебели и декора в современном стиле. Работаем с европейскими и российскими фабриками, тщательно отбираем коллекции и создаём пространства, в которые хочется возвращаться.
Почему именно Аутлет Fashion House?
- Здесь собраны десятки брендов с отличными скидками
- Много уникальных товаров, которые сложно найти в обычных ТЦ
- Удобное пространство для неспешного шопинга и вдохновения
- Удобный заезд и парковка — можно заехать по пути
Загляните за идеями для дома и приятными находками — мы вас ждём в Cosmorelax
https://t.me/cosmorelax10
https://www.cosmorelax.ru/
https://t.me/cosmo_relax
Сходня
Пн-вс 10:00 до 22:00
Fashion House Outlet Centre
Торгово-промышленная улица, дом 6, 1 этаж, павильоны S1/S2
+7-495-859-46-82
Всего один штраф за ночной шум оплатили в зеленоградском районе. Повышение наказания пока осталось разговорами Новости
Выставка «Моменты»: на картинах зеленоградской художницы Марии Солодяниковой площадь Юности, Парк Победы и другие места нашего города Новости
Детей с 7 до 12 лет приглашают на квест «Тайны Дворца культуры» — увидеть красивые и потаенные лестницы, коридоры и комнаты, а также выполнить задания Новости
На концерте-сказке детей познакомят с операми «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок» — 1 марта в музее «Новый Иерусалим» Новости
Использовать материнский капитал для оплаты «присмотра и ухода» — идею обсудили московские депутаты Новости
«Продвинутый интернет» и «фитнес» — новые группы открывают для зеленоградцев старшего возраста в Зеленограде Новости
Здания школ 618 и 1528 попали в программу капитального ремонта — их закроют уже весной, а детей отправят в другие корпуса Новости
«Зайцы» становятся исчезающим видом: у мэрии всё меньше оправданий нехватке и забитости автобусов Новости
Мигающий зеленый сигнал светофора станет обязательным. Вокруг его отключения в Зеленограде разгорелся большой конфликт Новости
После публикаций Зеленоград.ру в надземном переходе через Ленинградское шоссе наконец заработало освещение. Но даже днём там всё ещё темно Новости
Школьник из Зеленограда стал лучшим стрелком Москвы и самым молодым членом в истории сборной России Новости
«Линия уверенности»: в клинике EsteMedika стартовала акция на премиальные филлеры Белотеро со скидкой до 40% Реклама