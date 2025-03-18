Помните ту радость когда идешь по улице и наслаждаешься своим отражением в витрине? На сердце тепло и хочется жить. Наступила весна и пора вновь прожить все эти Эмоции жизни.

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