13 сентября свой день рождения отметит БОРТ 305. В честь этого события команда ресторана подготовила для своих гостей фееричную шоу программу и, конечно же, самые лучшие блюда.

В программе празднования:

эксклюзивное сет-меню от шефа

насыщенная шоу программа с заморскими гостями

шампанское и коктейли от бармен-шоу

живая музыка

И, конечно же, море сюрпризов, улыбок и прекрасное настроение.

Это путешествие гарантированно будет незабываемым!

13 сентября 19:00-23:00

Зеленоград, корпус 305

стоимость билета на УУУ… Лётный FEST 2.000? (*депозит, который вы сможете потратить на заказ по новому сет-меню от шефа)

Билеты уже в продаже! Спешите приобрести свои, чтобы не упустить уникальную возможность и насладиться настоящим праздником.

Количество мест ограничено, забронировать стол можно: