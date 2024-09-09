Шоу программа и эксклюзивное меню от шефа в честь дня рождения «Борт 305» для всех желающих 09.09.2024 Peклама OOO «Анкор клаб» ИHH:7735195013 еrid:2VSb5wGMZtc

13 сентября свой день рождения отметит БОРТ 305. В честь этого события команда ресторана подготовила для своих гостей фееричную шоу программу и, конечно же, самые лучшие блюда.

В программе празднования:

  • эксклюзивное сет-меню от шефа
  • насыщенная шоу программа с заморскими гостями
  • шампанское и коктейли от бармен-шоу
  • живая музыка

И, конечно же, море сюрпризов, улыбок и прекрасное настроение.

Это путешествие гарантированно будет незабываемым!

  • 13 сентября 19:00-23:00
  • Зеленоград, корпус 305
  • стоимость билета на УУУ… Лётный FEST 2.000? (*депозит, который вы сможете потратить на заказ по новому сет-меню от шефа)

Билеты уже в продаже! Спешите приобрести свои, чтобы не упустить уникальную возможность и насладиться настоящим праздником.

Количество мест ограничено, забронировать стол можно:

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