13 сентября свой день рождения отметит БОРТ 305. В честь этого события команда ресторана подготовила для своих гостей фееричную шоу программу и, конечно же, самые лучшие блюда.
В программе празднования:
- эксклюзивное сет-меню от шефа
- насыщенная шоу программа с заморскими гостями
- шампанское и коктейли от бармен-шоу
- живая музыка
И, конечно же, море сюрпризов, улыбок и прекрасное настроение.
Это путешествие гарантированно будет незабываемым!
- 13 сентября 19:00-23:00
- Зеленоград, корпус 305
- стоимость билета на УУУ… Лётный FEST 2.000? (*депозит, который вы сможете потратить на заказ по новому сет-меню от шефа)
Билеты уже в продаже! Спешите приобрести свои, чтобы не упустить уникальную возможность и насладиться настоящим праздником.
Количество мест ограничено, забронировать стол можно:
- По номеру +7-499-455-51-55
- Через ВК vk.com/bort305
- Инстаграм instagram.com/bort_305
- Сайт bort305.ru
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