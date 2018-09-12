Дружной команде #rumas срочно понадобился ещё один участник на позицию продавца-бариста! Мы ищем парня, девушку или женщину, которые способны быть ответственными, активными, мотивированными на успех всеобщего мероприятия, честными и позитивными!

Платить будем не только шоколадом и кофе. Сменный график, обучение, корпоративная скидка на продукцию, ставка за выход на смену и проценты от продаж! Порекомендуйте друзьям! Отправляйте свои заявки на info@rumas.me или звоните: +7(916)840-48-48