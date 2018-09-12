Дружной команде #rumas срочно понадобился ещё один участник на позицию продавца-бариста! Мы ищем парня, девушку или женщину, которые способны быть ответственными, активными, мотивированными на успех всеобщего мероприятия, честными и позитивными!
Платить будем не только шоколадом и кофе. Сменный график, обучение, корпоративная скидка на продукцию, ставка за выход на смену и проценты от продаж! Порекомендуйте друзьям! Отправляйте свои заявки на info@rumas.me или звоните: +7(916)840-48-48
Ruma’s — это собственные шоколадные лавки в Зеленограде, где можно попробовать сладости и кофе свежей обжарки. Только свежие изделия собственного производства — никаких консервантов, 100% ручная работа. Честность и любовь к покупателю — неотъемлемые ингредиенты каждого изделия Ruma’s. Исключительно натуральный бельгийский и колумбийский шоколад. Авторские рецепты и уникальные сочетания вкусов, привезенные из разных стран мира. Стильная и изящная упаковка, отличный подарок к любому случаю
https://www.instagram.com/rumas_chocolates/
https://vk.com/rumashandmadechocolates
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8(499)502-50-05
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