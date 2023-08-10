Школьная рубашка оверсайз премиум-класса от российского производителя — пора собирать ребенка в школу 10.08.2023 Реклама

Август — пора собирать ребёнка в школу! Российский производитель предлагает школьную рубашку оверсайз для девочек.

Рубашка премиум-класса из 100% мягкого дышащего хлопка — идеально подойдёт для вашей девочки.

Сегодня школьная мода предпочитает оверсайз — мешковатый стиль, олицетворяющий уют и комфорт. При этом такой стиль прекрасно сочетается с классической школьной формой.

Рубашка оверсайз не сковывает движения ребёнка, а доставляет комфорт! Рубашка порадует свободным кроем, детскому телу будет легко и приятно!

Подробности и заказ — здесь.
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Школьная рубашка оверсайз премиум-класса от российского производителя — пора собирать ребенка в школу Реклама
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