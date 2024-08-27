Спортивно-танцевальный клуб «ДиДиСи» приглашает на бесплатное пробное занятие для взрослых и детей от 3 лет.
Для детей открыты направления:
- Бэби-дэнс (3-4 года)
- Спортивно-бальные танцы (5+)
- Современный стиль (5+)
- HIP-HOP (5+)
- Брейк-данс (5+)
- К-ПОП (от 7+)
- Растяжка (от 7+)
Для взрослых:
- Контемпорари
- Реггетон
- Современный стиль
- Стрип-пластика
- Lady`s dance
- Zumba
DDC — это:
- опытные преподаватели
- комфортные студии
- богатая программа мероприятий в учебном году
- теплая атмосфера и много танцев
Записаться можно по телефону: 8-909-658-69-67
В Зеленограде работают две студии DDC:
- корпус 1514
- корпус 1651
Подробнее о клубе DDC: сайт, Вконтакте, Инстаграм*
*запрещён в РФ
Новый скейт-парк в 1-м микрорайоне пришлось разломать из-за нарушений со стороны подрядчика, за работой которого плохо следили Новости
Парковки на сто велосипедов и велобокс с электрозарядной станцией поставят у станции Крюково до конца сентября Новости
Испорченную лыжероллерную трассу могут перенести, чтобы она не пересекалась с коммуникациями строящегося микрорайона Новости
Роспотребнадзор отказался брать пробы воды из Школьного озера, в котором по неизвестной причине массово гибли утки Новости
В команде доктора Наседкина новый врач — представляем врача-эндоскописта Константина Бондарева Реклама
Детский сад в корпусе 330А на Яблоневой аллее закрыли на ремонт. Родители беспокоятся, что это навсегда Новости
Зеленоградский депутат от «Единой России» собрал на избирательную кампанию почти в 20 раз больше денег, чем остальные кандидаты вместе взятые Новости
Пешехода сбили на дороге между 1 и 2 микрорайоном. Рядом подземный переход, но он шёл сверху Новости
Cпектакль — детективная комедия — «Сниму квартиру». 29 августа в Культурном центре «Зеленоград». И розыгрыш билетов на следующий спекталь Реклама
Готовимся к школе вместе с магазином «Клякса» в 4-м микрорайоне. Большой и яркий выбор качественных канцелярских товаров — и не только, доступные цены Реклама
Автосервис предлагают построить возле промзоны Алабушево частному инвестору. Но через десять лет его нужно демонтировать Новости
Бригада по замене лифтов бросила работу и сбежала. После этого стоимость контракта пересчитали в сторону увеличения Новости
Салон красоты «Никор» приглашает на День итальянского бренда «Barex» — 27 августа в корпусе 1204 Реклама
Спортивный клуб «Дуэт» объявляет набор детей 3-17 лет на занятия по художественной гимнастике Реклама
Много пассажиров МЦД всё ещё неправильно закрывают поездки. С блокировкой карты после этого сталкивался каждый четвертый читатель «Зеленоград.ру» Новости
Скамейки врастают в землю из-за непрофессиональной установки, делая невыносимой жизнь пожилых людей Новости