Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок занимался серьёзным спортивным плаванием, от вас требуется не так много: начальный уровень подготовки, его любовь к плаванию, ваша мотивированность и вовлечённость. Всё — остальное Школа гарантирует!
Фан, драйв, клубная (в хорошем смысле этого слова) жизнь, результаты, подиумы, медали, соревнования (в том числе и всероссийские), поездки, сборы… и огромная любовь к вашим детям!
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