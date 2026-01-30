7 февраля в 11:00 свои двери для гостей откроет школа и детский сад «Согласие».
Выбираете школу или детский сад?
Поступаете в первый класс или думаете о новой школе?
А может вы сами рассматриваете работу учителем?
Приходите на день открытых дверей с школу-сад «Согласие». Ведь самое лучшее при выборе — увидеть все собственными глазами!
Программа встречи:
- Концерт, подготовленный учениками школы;
- Рассказ о школе и системе преподавания;
- Встреча с педагогами школы и детского сада;
- Практикум для родителей;
- Выставка работ учащихся;
- Ответы на вопросы и запись на собеседование.
Предварительная запись по телефону +7-499-703-04-01
Школа-сад «Согласие», Каштановая аллея, 2а, Зеленоград — Яндекс.Карты
Зеленоградец выиграл «золото» Москвы по греко-римской борьбе и выступит на первенстве России Новости
За въезд на парковку ТЦ «Зеленоградский» выписали уже почти 800 штрафов. Одни водители объясняют, как обмануть камеру, другие требуют закрыть парковку Новости
Школа-сад «Согласие» в Зеленограде продолжает набор на 2026/2027 учебный год — и приглашает на День открытых дверей. Реклама
В новостройки ПИКа пустят альтернативных провайдеров — ФАС ломает интернет-монополию застройщика Новости
Во дворе, который закрывают шлагбаумами, начали продавать машино-места. Похоже, это незаконно Новости
На интеллектуальные игры приглашают зеленоградцев старшего возраста — нужно собрать команду и записаться в один из четырех центров долголетия Новости
Зеленоградские учреждения социальной защиты готовы к реабилитации возвращающихся из зоны СВО Новости
«Где же ваш хвалёный обогрев ступеней в подземных переходах?» — просим проверить работу «Гормоста» Новости
Музыканты-виртуозы выступят в зеленоградском джаз-клубе — саксофонист Станислав Должков и барабанщик Яков Окунь Новости
Исторический максимум потребления электричества зафиксирован в московском регионе на фоне морозов Новости