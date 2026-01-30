7 февраля в 11:00 свои двери для гостей откроет школа и детский сад «Согласие».

Выбираете школу или детский сад?

Поступаете в первый класс или думаете о новой школе?

А может вы сами рассматриваете работу учителем?





Приходите на день открытых дверей с школу-сад «Согласие». Ведь самое лучшее при выборе — увидеть все собственными глазами!





Программа встречи:

Концерт, подготовленный учениками школы;

Рассказ о школе и системе преподавания;

Встреча с педагогами школы и детского сада;

Практикум для родителей;

Выставка работ учащихся;

Ответы на вопросы и запись на собеседование.





Предварительная запись по телефону +7-499-703-04-01

Школа-сад «Согласие», Каштановая аллея, 2а, Зеленоград — Яндекс.Карты

Телеграм

Сайт