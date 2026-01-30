Школа-сад «Согласие» в Зеленограде продолжает набор на 2026/2027 учебный год — и приглашает на День открытых дверей. 30.01.2026 Реклама АНО «Школа «Согласие» ИНН:7735096870 erid:2VtzqxJc7Ty

7 февраля в 11:00 свои двери для гостей откроет школа и детский сад «Согласие».

Выбираете школу или детский сад?

Поступаете в первый класс или думаете о новой школе?

А может вы сами рассматриваете работу учителем?


Приходите на день открытых дверей с школу-сад «Согласие». Ведь самое лучшее при выборе — увидеть все собственными глазами!


Программа встречи:

  • Концерт, подготовленный учениками школы;
  • Рассказ о школе и системе преподавания;
  • Встреча с педагогами школы и детского сада;
  • Практикум для родителей;
  • Выставка работ учащихся;
  • Ответы на вопросы и запись на собеседование.


Предварительная запись по телефону +7-499-703-04-01

Школа-сад «Согласие», Каштановая аллея, 2а, Зеленоград — Яндекс.Карты

Телеграм

Сайт
