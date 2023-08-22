Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает школьников (7-16 лет) научиться рисовать, подготовиться к поступлению в художественную школу, вуз или училище художественной направленности. Занятия проходят по будням и в выходные в аудитории на Георгиевском проспекте.
- Школа обладает просторной аудиторией (50 кв. м), с большими окнами и высокими потолками, современным оборудованием и огромным натюрмортным фондом.
- Занятия ведут сертифицированные педагоги со стажем более 20 лет.
- В группе 8-9 человек.
- Есть индивидуальные занятия.
- Занятия проходят в выходные и будние дни.
Предусмотрена абонементная система на 4 и 8 занятий.
При студии работает магазин, где можно приобрести все необходимое для занятий. Для учеников студии предусмотрены скидки.
На данный момент объявлена запись на курсы:
- академический рисунок и живопись (для детей от 9 лет)
- рисунок и живопись для подготовки к поступлению в художественную школу (10+)
- академический рисунок и живопись для поступающих в художественные ВУЗы (14+)
- многослойная акварель по методу С. Андрияки (7+)
- индивидуальные занятия, в том числе по подготовке к поступлению в ВУЗы.
Запись на занятия по телефону: 8-495-763-86-15
Расписание занятий:
Адрес студии: Зеленоград, Георгиевский проспект, 17-й микрорайон, дом 33А, корпус 2. Под вывеской «Школа рисования». Рядом автобусные остановки «Школа» (автобус 32) и «Детский сад» (автобусы 32 и 22).
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