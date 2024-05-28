Школа рисования «Палитра увлечений» предлагает поступающим в художественные ВУЗы пройти интенсивный курс подготовки 28.05.2024 Реклама ИП Назаров П.В. ИНН:772470655443 erid:2VSb5xj8wwN

Проверенный и эффективный способ получить максимальный результат при подготовке в ВУЗ. Школа рисования «Палитра увлечений» предлагает поступающим в художественные ВУЗы пройти интенсивный курс подготовки.

Интенсив — считается ускоренным освоением программы относительно еженедельных занятий. Это система обучения дает базу уже на первых занятиях.

В школе научат понимать, что и как устроено в рисунке, а не просто «повторять за преподавателем». Когда знаешь, как это работает, осознаешь каждую линию и пятно, то можно, в принципе, рисовать что угодно.

Получаемые на этих курсах знания о законах перспективного построения, измерения пропорций, взаимосвязи внешней формы с ее конструкцией, светотени, позволяет ученику уже за несколько занятий перейти к грамотному изображению на плоскости сложных трехмерных форм.

Данное предложение направлено на ускоренное освоение программы, в т. ч. в условиях сжатых сроков.

Программа подбирается индивидуально, исходя из условий ученика. Каждому поступающему необходимо в своем ВУЗе осведомиться о требованиях к проведению экзамена. Также, ученикам обязательно выполнять все домашние задания, предлагаемые преподавателем после проведения каждого занятия.

Занятия будут проходить 3 раза в неделю по 4 ак. часа:

  • вторник с 16:00 до 18:00
  • четверг с 16:00 до 18:00
  • пятница, с 12:00 до 14:00

В группе не более 9 человек.

Подробнее: https://palitrauvl.ru/t_88178838.html

Запись на занятия: по телефонам 8-985-763-86-15 или 8-916-583-42-37

Адрес школы: Зеленоград, Георгиевский проспект (17 м-н), д.33А корп. 2.
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