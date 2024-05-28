Интенсив — считается ускоренным освоением программы относительно еженедельных занятий. Это система обучения дает базу уже на первых занятиях.

В школе научат понимать, что и как устроено в рисунке, а не просто «повторять за преподавателем». Когда знаешь, как это работает, осознаешь каждую линию и пятно, то можно, в принципе, рисовать что угодно.

Получаемые на этих курсах знания о законах перспективного построения, измерения пропорций, взаимосвязи внешней формы с ее конструкцией, светотени, позволяет ученику уже за несколько занятий перейти к грамотному изображению на плоскости сложных трехмерных форм.

Данное предложение направлено на ускоренное освоение программы, в т. ч. в условиях сжатых сроков.

Программа подбирается индивидуально, исходя из условий ученика. Каждому поступающему необходимо в своем ВУЗе осведомиться о требованиях к проведению экзамена. Также, ученикам обязательно выполнять все домашние задания, предлагаемые преподавателем после проведения каждого занятия.