Здесь вы найдете программы на любой вкус и уровень:

грудничковое плавание — забота о здоровье малыша с первых месяцев жизни

оздоровительное плавание — укрепляем иммунитет и поддерживаем общий тонус

спортивное плавание — для тех, кто хочет улучшить технику и подготовиться к соревнованиям

спортивное мастерство — развиваем навыки и уверенность в воде

синхронное плавание — красота, грация и сила в одном виде спорта.

Принимают детей от 3 месяцев до 16 лет. Группы подобраны по возрасту и уровню подготовки, чтобы каждому было комфортно и интересно.



Звоните, подберут удобное расписание именно для вас и вашего ребенка.



Телефон для связи: 8-931-111-70-93 (Глафира, менеджер водных программ)

Адрес: Зеленоград, ул. Заречная, 14А



«Погружаемся в мир воды вместе — с пользой и удовольствием!»