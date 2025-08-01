Здесь вы найдете программы на любой вкус и уровень:
- грудничковое плавание — забота о здоровье малыша с первых месяцев жизни
- оздоровительное плавание — укрепляем иммунитет и поддерживаем общий тонус
- спортивное плавание — для тех, кто хочет улучшить технику и подготовиться к соревнованиям
- спортивное мастерство — развиваем навыки и уверенность в воде
- синхронное плавание — красота, грация и сила в одном виде спорта.
Принимают детей от 3 месяцев до 16 лет. Группы подобраны по возрасту и уровню подготовки, чтобы каждому было комфортно и интересно.
Звоните, подберут удобное расписание именно для вас и вашего ребенка.
Телефон для связи: 8-931-111-70-93 (Глафира, менеджер водных программ)
Адрес: Зеленоград, ул. Заречная, 14А
«Погружаемся в мир воды вместе — с пользой и удовольствием!»
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