Капоэйра — афро-бразильское боевое искусство с элементами акробатики и игрой на традиционных музыкальных инструментах. Тренировки проходят для взрослых и детей от 6 лет.
Почему стоит выбрать капоэйру?
- Бразильское единоборство с элементами акробатики, игры и танца.
- Сочетание упражнений на координацию и ударные элементы развивают вестибулярный аппарат и помогают укрепить мышцы, развивают концентрацию, скорость реакции, растяжку и гибкость.
Для кого подходят занятия?
- Для детей: тренировки проходят в виде отработки движений и взаимодействий, развивающих физические способности.
- Для взрослых: интересные функциональные тренировки, обучение основам искусства капоэйры, выполнение ударов и применение бросковых техник.
Что вы получите?
- Пробное занятие бесплатно.
- Занятия в любое время года и с любым уровнем физической подготовки.
- Обучение всем аспектам капоэйры.
- Дополнительные акробатические и музыкальные занятия.
Как записаться?
- Позвонить по телефону 8-903-136-96-94
- Написать в вотсап или телеграм @capoeiramr
- Отправить заявку на сайте capoeiramr.ru
Адрес: Зеленоград, корпус 1514, 2-й этаж, зал танцев.
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