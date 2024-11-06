Школа капоэйры приглашает всех желающих на занятия — и взрослых, и детей 06.11.2024 Peклама Черненков В.А. ИHH:504790700593 еrid:2VSb5yD71nY

Капоэйра — афро-бразильское боевое искусство с элементами акробатики и игрой на традиционных музыкальных инструментах. Тренировки проходят для взрослых и детей от 6 лет.

Почему стоит выбрать капоэйру?

  • Бразильское единоборство с элементами акробатики, игры и танца.
  • Сочетание упражнений на координацию и ударные элементы развивают вестибулярный аппарат и помогают укрепить мышцы, развивают концентрацию, скорость реакции, растяжку и гибкость.

Для кого подходят занятия?

  • Для детей: тренировки проходят в виде отработки движений и взаимодействий, развивающих физические способности.
  • Для взрослых: интересные функциональные тренировки, обучение основам искусства капоэйры, выполнение ударов и применение бросковых техник.

Что вы получите?

  • Пробное занятие бесплатно.
  • Занятия в любое время года и с любым уровнем физической подготовки.
  • Обучение всем аспектам капоэйры.
  • Дополнительные акробатические и музыкальные занятия.

Как записаться?

Адрес: Зеленоград, корпус 1514, 2-й этаж, зал танцев.
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