Ваш ребенок научится изобретать — собирать электронные устройства, используя знания из разных областей.

Освоит программирование, прототипирование, электронику, пайку и другие технические направления.

Более того, вам не придется тратиться на материалы. Все необходимое для занятий и весь инструмент Школа берёт на себя.

Все созданные устройства ученики забирают домой.

А в конце каждого семестра, на 16-ом занятии, ребята защищают свои проекты и получают именной диплом.

Не упускайте возможность занять ребенка полезным делом и дать ему возможность строить свое будущее уже сейчас!

Запишитесь на бесплатное пробное занятие:

по телефону 8-969-129-40-99

на сайте zelenograd.eraingenerov.ru

Адрес площадки: площадь Юности, 2с1