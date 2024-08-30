Школа изобретателей «Эра инженеров» приглашает детей 5,5-17 лет на мастер-классы в Зеленограде 30.08.2024 Реклама ИП УЛЬЯНОВА И.А. ИНН:344306413704 erid:2VSb5wUbdha

  • Ваш ребенок научится изобретать — собирать электронные устройства, используя знания из разных областей.
  • Освоит программирование, прототипирование, электронику, пайку и другие технические направления.
  • Более того, вам не придется тратиться на материалы. Все необходимое для занятий и весь инструмент Школа берёт на себя.
  • Все созданные устройства ученики забирают домой.
  • А в конце каждого семестра, на 16-ом занятии, ребята защищают свои проекты и получают именной диплом.

Не упускайте возможность занять ребенка полезным делом и дать ему возможность строить свое будущее уже сейчас!

Запишитесь на бесплатное пробное занятие:

Адрес площадки: площадь Юности, 2с1
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