- Ваш ребенок научится изобретать — собирать электронные устройства, используя знания из разных областей.
- Освоит программирование, прототипирование, электронику, пайку и другие технические направления.
- Более того, вам не придется тратиться на материалы. Все необходимое для занятий и весь инструмент Школа берёт на себя.
- Все созданные устройства ученики забирают домой.
- А в конце каждого семестра, на 16-ом занятии, ребята защищают свои проекты и получают именной диплом.
Не упускайте возможность занять ребенка полезным делом и дать ему возможность строить свое будущее уже сейчас!
Запишитесь на бесплатное пробное занятие:
- по телефону 8-969-129-40-99
- на сайте zelenograd.eraingenerov.ru
Адрес площадки: площадь Юности, 2с1
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