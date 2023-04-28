«Летняя Школа» IQ007 — это полезные, крутые и интересные каникулы. Дети развивают интеллект благодаря IQ-занятиям, веселятся, гуляют и играют.
В Школе 3 смены:
- 29 мая — 9 июня
- 12 июня — 23 июня
- 26 июня — 7 июля.
Каждая из смен имеет собственную тематику, которая знакома ребятам: «Орёл и Решка», мультфильм «Головоломка» и первые финансы.
День в «Летней Школе» начинается в 10:00 и заканчивается в 18:00. Всё это время дети посещают творческие мастер-классы, кушают, гуляют и развивают интеллект.
Смена включает в себя:
- 30 IQ-уроков
- 10 мастер-классов
- запоминающийся выпускной.
«Летняя Школа» отличается от остальных тем, что помимо развлечений ребята не забывают полученный за учебный год материал, а закрепляют его в интерактивном формате.
Предметы, которые будут изучать:
- Программирование
- Чтение
- Английский
- Математика
- Русский язык
- Бизнес-курсы
- Эмоциональный интеллект.
Мастер-классы:
- плетение украшений
- рисование на одежде
- школа блогеров
- и многое другое.
Бронируйте место и обращайтесь за подробной информацией: 8-985-928-14-17
Адреса школы IQ007:
- корпус 108
- корпус 2005.