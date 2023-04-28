В Школе 3 смены:

29 мая — 9 июня

12 июня — 23 июня

26 июня — 7 июля.

Каждая из смен имеет собственную тематику, которая знакома ребятам: «Орёл и Решка», мультфильм «Головоломка» и первые финансы.



День в «Летней Школе» начинается в 10:00 и заканчивается в 18:00. Всё это время дети посещают творческие мастер-классы, кушают, гуляют и развивают интеллект.

Смена включает в себя:

