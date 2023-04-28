Школа IQ007 открывает запись в «Летнюю Школу» 28.04.2023 Реклама

«Летняя Школа» IQ007 — это полезные, крутые и интересные каникулы. Дети развивают интеллект благодаря IQ-занятиям, веселятся, гуляют и играют.

В Школе 3 смены:

  • 29 мая — 9 июня
  • 12 июня — 23 июня
  • 26 июня — 7 июля.

Каждая из смен имеет собственную тематику, которая знакома ребятам: «Орёл и Решка», мультфильм «Головоломка» и первые финансы.

День в «Летней Школе» начинается в 10:00 и заканчивается в 18:00. Всё это время дети посещают творческие мастер-классы, кушают, гуляют и развивают интеллект.

Смена включает в себя:

  • 30 IQ-уроков
  • 10 мастер-классов
  • запоминающийся выпускной.

«Летняя Школа» отличается от остальных тем, что помимо развлечений ребята не забывают полученный за учебный год материал, а закрепляют его в интерактивном формате.

Предметы, которые будут изучать:

  • Программирование
  • Чтение
  • Английский
  • Математика
  • Русский язык
  • Бизнес-курсы
  • Эмоциональный интеллект.

Мастер-классы:

  • плетение украшений
  • рисование на одежде
  • школа блогеров
  • и многое другое.

Бронируйте место и обращайтесь за подробной информацией: 8-985-928-14-17

Адреса школы IQ007:

  • корпус 108
  • корпус 2005.

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Метки:
образование и обучение, летний отдых, летняя школа, Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
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