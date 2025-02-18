О себе из первых уст

Я всегда верила, что обучение — это не просто передача знаний, а искусство вдохновлять. Мой путь к педагогике был не самым очевидным. В юности я мечтала о творческой профессии, связанной с языками и общением, но не сразу осознала, что мое настоящее призвание — преподавание. Всё изменилось, когда я начала работать с детьми. Видеть, как у них загораются глаза при первых успехах, как они преодолевают страх перед новым и с интересом осваивают язык — вот что дало мне понимание, что я на своём месте.

Образование дало мне прочную основу, но настоящая школа — это практика. Я работала с разными возрастами, пробовала методики, искала новые подходы. Когда ученики начинали говорить: «А можно, чтобы вы у нас всегда преподавали?» — я понимала, что двигаюсь в правильном направлении.