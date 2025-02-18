Школа iq007 и педагог Децик Елена приглашают на занятия по направлению НейроEnglish 18.02.2025 Реклама ИП ШИШОВА Е.Е. ИНН:740400523507 erid:2VSb5yPA9hA

Современным детям — современное образование. Как часто мы слышим, что ребенок «не создан» для языков? Что английский — это скучные правила и бесконечные упражнения? Что годы обучения в школе не приносят желаемого результата? К счастью, современные методики полностью меняют подход к изучению иностранных языков!

Школа iq007 хочет познакомить вас с педагогом по направлению НейроEnglish Децик Еленой и её становлением как специалиста в данной сфере.

Она, как педагог НейроEnglish, с радостью покажет, что английский может быть простым, доступным и увлекательным!

О себе из первых уст

Я всегда верила, что обучение — это не просто передача знаний, а искусство вдохновлять. Мой путь к педагогике был не самым очевидным. В юности я мечтала о творческой профессии, связанной с языками и общением, но не сразу осознала, что мое настоящее призвание — преподавание. Всё изменилось, когда я начала работать с детьми. Видеть, как у них загораются глаза при первых успехах, как они преодолевают страх перед новым и с интересом осваивают язык — вот что дало мне понимание, что я на своём месте.

Образование дало мне прочную основу, но настоящая школа — это практика. Я работала с разными возрастами, пробовала методики, искала новые подходы. Когда ученики начинали говорить: «А можно, чтобы вы у нас всегда преподавали?» — я понимала, что двигаюсь в правильном направлении.

Почему именно НейроEnglish?

Мой интерес к нестандартным методикам появился ещё в университете. Я изучала современные подходы, исследовала влияние когнитивных технологий на обучение и пробовала внедрять игровые техники в процесс изучения грамматики. Со временем я поняла, что традиционные методы не всегда дают нужный результат — особенно для детей, которым сложно концентрироваться на сухой теории.

Знакомство с методикой НейроEnglish в стало для меня настоящим прорывом. Здесь объединяются кинезиология, фонетические ассоциации, корректурные пробы и техники формирования речевых навыков. Эта система позволяет детям быстрее и легче осваивать английский, задействуя природные механизмы восприятия и запоминания.

Я помню, как однажды семилетняя ученица после 13-го занятия радостно воскликнула: «Я уже могу и читать, и говорить на английском, и даже не надо объяснять на русском!» В такие моменты я понимаю, что моя работа действительно меняет жизнь детей к лучшему.

Что я даю своим ученикам?

  • Лёгкость и уверенность в изучении языка. Мы уходим от зубрежки и превращаем уроки в увлекательное приключение.
  • Погружение в язык. Используем методики, приближенные к естественному процессу освоения родного языка.
  • Индивидуальный подход. Каждый ребенок уникален, и моя задача — помочь ему раскрыться и поверить в себя.
  • Развитие не только знаний, но и когнитивных способностей. НейроEnglish способствует улучшению памяти, внимания и логического мышления.

Почему родители доверяют мне своих детей?

Я не просто преподаю язык — я создаю атмосферу, в которой ребенок хочет учиться. Моя цель — показать, что английский не страшен, а наоборот, может стать верным помощником в жизни. Я постоянно совершенствую свои знания, изучаю новейшие методики, посещаю тренинги и адаптирую свои уроки под современные тенденции в образовании.

Для меня важно не просто научить ребенка словам и правилам, а вдохновить его на новые свершения. Ведь образование — это не только о знаниях, но и о вере в себя, своих силах и возможностях.

С любовью к детям и языку, Децик Елена.

Предварительная запись:

Сайт: iq007zg.ru
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