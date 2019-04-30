Государственная хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей в первые классы по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе «Хореографической творчество» на 2019-2020 учебный год.
Просмотр детей будет проходить в школе 16 мая, в 19:00.
Для того чтобы пройти профессиональные испытания, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru или по тел. (945) 944-66-22.
Также продолжается набор детей от 3,5 лет в подготовительные группы по направлениям основы хореографии и исполнительское мастерство.
Чтобы поступить в школу, вам необходимо записаться на пробный бесплатный урок, подать заявление на выбранную программу обучения и пройти испытательный курс.
Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.
Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
- Классический танец
- Народно-сценический танец
- Модерн-танец
- История искусств
- Теория музыки
На подготовительном отделении школа предлагает обучение классической хореографии и исполнительского мастерства. Программа классической хореографии включает в себя занятия по ритмике, гимнастике, музыкальному движению, основам классического танца и теории музыки. На исполнительском мастерстве ведутся занятия по вокалу, музыкальной грамоте, актерскому мастерству, музыкальному театру и хореографии.
Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, индивидуальные уроки по классу фортепиано и вокал.
Запись и более подробная информация по тел.: +7(495)944-66-22 или на сайте.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
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