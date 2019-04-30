Просмотр детей будет проходить в школе 16 мая, в 19:00.

Для того чтобы пройти профессиональные испытания, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru или по тел. (945) 944-66-22.

Также продолжается набор детей от 3,5 лет в подготовительные группы по направлениям основы хореографии и исполнительское мастерство.