Школа «Фуэте» открыла дополнительный набор в первые предпрофессиональные классы 13.08.2020 Школа «Фуэте»

Государственная хореографическая школа «Фуэте» объявляет дополнительный набор детей в 1 классы по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе «Хореографической творчество» на 2020-2021 учебный год.

Приглашаем детей возраста 7-9 лет на вступительные испытания, которые будут проходить в школе 24 августа, в 18:00.

Для того чтобы прийти на экзамен, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru .

Также продолжается набор детей от 3,5 лет в подготовительные группы по направлениям основы хореографии и исполнительское мастерство.

Чтобы поступить в школу, вам необходимо записаться на пробный бесплатный урок, подать заявление на выбранную программу обучения и пройти испытательный курс.

Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.

Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Программа:

  • Классический танец
  • Народно-сценический танец
  • Модерн-танец
  • История искусств
  • Теория музыки

На подготовительном отделении школа предлагает обучение классической хореографии и исполнительского мастерства. Программа классической хореографии включает в себя занятия по ритмике, гимнастике, музыкальному движению, основам классического танца и теории музыки. На исполнительском мастерстве ведутся занятия по вокалу, музыкальной грамоте, актерскому мастерству, музыкальному театру и хореографии.

Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, индивидуальные уроки по классу фортепиано и вокал.

Запись и более подробная информация по тел.: +7 (495) 944-66-22 или на сайте.

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Метки:
дети, дополнительное образование, танцы, балет, Фуэте
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