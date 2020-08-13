Приглашаем детей возраста 7-9 лет на вступительные испытания, которые будут проходить в школе 24 августа, в 18:00.

Для того чтобы прийти на экзамен, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru .

Также продолжается набор детей от 3,5 лет в подготовительные группы по направлениям основы хореографии и исполнительское мастерство.

Чтобы поступить в школу, вам необходимо записаться на пробный бесплатный урок, подать заявление на выбранную программу обучения и пройти испытательный курс.

Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.

Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».