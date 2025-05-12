- 14 мая, 19.00
Сократ. Искусство жить
- 21 мая, 19.00
Платон. «Миф о пещере»
Медленное чтение
- 28 мая, 19.00
Миссия Жанны д’Арк
- 31 мая, 18.00 (суббота)
Символы древнего Египта о пути человека
Стоимость билета 300 руб.
Подробности и запись acropolis.org.ru
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