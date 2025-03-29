- 2 апреля, среда, 19.00
Пифагор и его школа: как стать целостным человеком
- 5 апреля, суббота, 17.00
Ценности и смыслы
Как обрести точки опоры
- 9 апреля, среда, 19.00
Марк Аврелий. Последний триумф императора
Философский киноклуб
- 16 апреля, среда, 19.00
Путь героя
Философская игра
- 21 апреля, понедельник, 19.00
Медленное чтение
Читаем русского философа И. Ильина
Адрес: Зеленоград, к601А
Телефон: 8-980-198-56-64
Билет 300 руб.
Подробнее о мероприятиях и запись: acropolis.org.ru
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Бесплатные уличные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание Новости
Акция до конца марта в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
На воняющем мусорном полигоне под Зеленоградом включат ароматизатор. А жители окрестных поселков составляют «карту заражения» Новости
Полиция оправдывается за бездействие в деле нападения «психованной» женщины на ребенка. Но накануне она совершила ещё одно нападение — её отпустили Новости
Сделайте шаги к здоровому пищеварению — в Гастроцентре семейного медицинского центра «ЭстеДи» Реклама
Стаканчики,сделанные с душой — кофейня «Бублик» приглашает в гости на чашечку ароматного и вкусного кофе Реклама