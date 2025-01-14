16 января
«Стоики: как работать над собой? Учимся вести дневник».
23 января
Философский киноклуб «Древний Египет. Земля возрожденная».
30 января
«Укрепить свой стержень. Мудрость Тибета».
Подробнее о мероприятиях и регистрация — на сайте
https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld
Каждый четверг в 19:00
Билет 300 рублей
Адрес: Зеленоград, корпус 601А
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