16 января

«Стоики: как работать над собой? Учимся вести дневник».

23 января

Философский киноклуб «Древний Египет. Земля возрожденная».

30 января

«Укрепить свой стержень. Мудрость Тибета».

Подробнее о мероприятиях и регистрация — на сайте

https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld



Каждый четверг в 19:00

Билет 300 рублей

Адрес: Зеленоград, корпус 601А