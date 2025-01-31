5 февраля 19:00 (среда)

Тамплиеры — рыцари Средневековья.

Легенды, загадки, история.



13 февраля 19:00 (четверг)

Виктор Франкл. Как наполнить жизнь смыслом.



15 февраля 15:00 (суббота)

Как не быть варваром.

Советы из Древнего Рима.



20 февраля 19:00 (четверг)

Выбор и предназначение.

Философы о судьбе.



27 февраля 19:00 (четверг)

Философия в ее изначальном понимании. Презентация курса «Философия для жизни» (вход свободный)



Билет 300 руб.

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