5 февраля 19:00 (среда)
Тамплиеры — рыцари Средневековья.
Легенды, загадки, история.
13 февраля 19:00 (четверг)
Виктор Франкл. Как наполнить жизнь смыслом.
15 февраля 15:00 (суббота)
Как не быть варваром.
Советы из Древнего Рима.
20 февраля 19:00 (четверг)
Выбор и предназначение.
Философы о судьбе.
27 февраля 19:00 (четверг)
Философия в ее изначальном понимании. Презентация курса «Философия для жизни» (вход свободный)
Билет 300 руб.
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