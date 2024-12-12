12 декабря

Медленное чтение.

И. Ильин «Рождественское письмо».



19 декабря

«Свет в темноте. Смысл зимнего солнцестояния. Пять советов для этого периода».



26 декабря

«Новый год. От привычки к смыслу».



Подробнее о мероприятиях и регистрация: на сайте

https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld



Каждый четверг в 19:00

Билет: 300 рублей



Адрес: Зеленоград, корпус 601А