12 декабря
Медленное чтение.
И. Ильин «Рождественское письмо».
19 декабря
«Свет в темноте. Смысл зимнего солнцестояния. Пять советов для этого периода».
26 декабря
«Новый год. От привычки к смыслу».
Подробнее о мероприятиях и регистрация: на сайте
https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld
Каждый четверг в 19:00
Билет: 300 рублей
Адрес: Зеленоград, корпус 601А
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