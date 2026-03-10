— 12 марта в 19.00
Человек и Вселенная. Ценности и смыслы.
Занятие курса «Философия для жизни. От теории к практике».
Первое посещение — без оплаты.
— 17 марта в 19.00
Виктор Франкл. Как наполнить жизнь смыслом.
— 24 марта в 19.00
«Весна» Боттичелли: путь человека и преображение души.
— 29 марта в 12.00
Другой Пифагор. Формула гармонии с собой, людьми, миром.
— 31 марта в 19.00
Символы Древнего Египта о пути человека.
Билет 500 рублей (кроме 12 марта)г. Зеленоград, корпус 601 А
Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld
