Школа философии приглашает на лекции и практические занятия в марте

— 12 марта в 19.00
Человек и Вселенная. Ценности и смыслы.
Занятие курса «Философия для жизни. От теории к практике».
Первое посещение — без оплаты.

17 марта в 19.00
Виктор Франкл. Как наполнить жизнь смыслом.

24 марта в 19.00
«Весна» Боттичелли: путь человека и преображение души.

29 марта в 12.00
Другой Пифагор. Формула гармонии с собой, людьми, миром.

— 31 марта в 19.00
Символы Древнего Египта о пути человека.

Билет 500 рублей (кроме 12 марта)г. Зеленоград, корпус 601 А
Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld

