— 12 марта в 19.00

Человек и Вселенная. Ценности и смыслы.

Занятие курса «Философия для жизни. От теории к практике».

Первое посещение — без оплаты.



— 17 марта в 19.00

Виктор Франкл. Как наполнить жизнь смыслом.



— 24 марта в 19.00

«Весна» Боттичелли: путь человека и преображение души.



— 29 марта в 12.00

Другой Пифагор. Формула гармонии с собой, людьми, миром.



— 31 марта в 19.00

Символы Древнего Египта о пути человека.



Билет 500 рублей (кроме 12 марта)г. Зеленоград, корпус 601 А

Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld