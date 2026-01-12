Начинаем год с лучшего и самого любимого.
15 января, в четверг, в 19:00
Лекция «Как быть счастливым. Философы о счастье»
22 января, в четверг, в 19:00
Практикум «Укрепить свой стержень. Мудрость Тибета»
23 января, в пятницу, в 19:00
Философская игра «Путь героя».
29 января, в четверг, в 19:00
Практикум «Учимся читать символы. Основы символического мышления»
Билет: 500 руб.
Зеленоград, корпус 601А — Яндекс.Карты
Подробности и регистрация: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld
