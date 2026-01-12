

Начинаем год с лучшего и самого любимого.



15 января, в четверг, в 19:00

Лекция «Как быть счастливым. Философы о счастье»



22 января, в четверг, в 19:00

Практикум «Укрепить свой стержень. Мудрость Тибета»



23 января, в пятницу, в 19:00

Философская игра «Путь героя».



29 января, в четверг, в 19:00

Практикум «Учимся читать символы. Основы символического мышления»



Билет: 500 руб.

Зеленоград, корпус 601А — Яндекс.Карты

Подробности и регистрация: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld