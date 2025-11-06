6 ноября
«Миф о пещере» Платона. О современном обществе и пути человека.
13 ноября
Ценности и смыслы. Как обрести точки опоры.
20 ноября
Выбор и предназначение. Философы о судьбе.
27 ноября
Киноклуб «Марк Аврелий. Последний триумф императора».
Дата и место:
Начало в 19.00.
Зеленоград, к. 601А
Без оплаты.Мероприятия проводятся в рамках Философского фестиваля, посвященного Всемирному Дню философии.
Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld
