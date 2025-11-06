6 ноября

«Миф о пещере» Платона. О современном обществе и пути человека.



13 ноября

Ценности и смыслы. Как обрести точки опоры.



20 ноября

Выбор и предназначение. Философы о судьбе.



27 ноября

Киноклуб «Марк Аврелий. Последний триумф императора».



Дата и место:

Начало в 19.00.

Зеленоград, к. 601А



Без оплаты.Мероприятия проводятся в рамках Философского фестиваля, посвященного Всемирному Дню философии.



Подробнее: https://acropolis.org.ru/events/?city_ext=msk_zld