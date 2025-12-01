- «Древний Египет. Путь человека»
Лекция и практикум
4 декабря, четверг, 19.00
- «Символика Нового года. Почему так хочется чуда?»
Лекция и практикум
11 декабря, четверг, 19.00
- Волонтерская мастерская
18 декабря, четверг, 19.00
- Подарок своими руками. Оригинальная открытка (гипсовый свиток)
Мастер-класс
25 декабря, четверг, 19.00
- О’Генри «Дары волхвов»
Медленное чтение
28 декабря, воскресенье, 15.00
Адрес: Зеленоград, к601А
Подробности и регистрация: на сайте
