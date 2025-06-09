- Сварка дисков аргоном — восстановление даже треснувших
- Правка геометрии дисков — устранение деформаций
- Ремонт проколов — оперативно и надёжно
- Балансировка колёс — для комфортного и безопасного движения
- Заказ новых шин и дисков — подбор, доставка и установка
- Заправка автокондиционеров — диагностика утечек и заправка
Преимущества сервиса:
- качественное обслуживание
- свободная парковка
- удобный заезд без очередей
- скидка 10% для подписчиков telegram-канала
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости