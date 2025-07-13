В этом сервисе работают профессионалы, для которых важен каждый клиент и каждая деталь. Тут не гонятся за количеством — делают качественно и с вниманием.
Услуги:
- Точная правка дисков — даже кованых и нестандартных
- Сварка аргоном — аккуратно, прочно, с гарантией
- Заправка автокондиционеров — особенно актуально летом
- Балансировка — для ровной и комфортной езды
- Переобувка — быстро, аккуратно, без очередей
Каждая машина здесь получает внимание, а не просто услугу.
Зеленоград корпус 2036
+79181943071
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Инстаграм (запрещен в РФ)
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