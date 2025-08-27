Федеральная сеть поставок «Шеф, Краба!» работает в 30+ городах России, выстраивая свою логистику от моря до стола:
- премиальное качество
- контроль на всех этапах
- цены ниже магазинов на 20-30%.
Здесь — та продукция, которую редко удаётся найти в рознице. Всё поставляется под заказ — свежайшее, без складов и наценок.
Оплата — при получении.
Предоплат нет. Только уверенность в продукте.
Прайс-лист и приём заказов: в Telegram-группе.
Самовывоз: Зеленоград, Панфиловский проспект, 1606 (павильон «Московские ярмарки»).
Доставка: Зеленоград +10 км.
Хиты недели
- Охлаждённая форель — 1199 рублей/кг
- Охлаждённая сёмга — 2099 рублей/кг
- Красная икра — 1890 рублей/200г
- Голубика (Белоруссия) — 850 рублей/кг
- Брусника (таёжная, Коми) — 600рублей/кг
Рыба попадает на ваш стол в идеальном состоянии — всего через 48 часов после вылова.
Скидка 10% по этому посту — при предъявлении на кассе. Действует на заказы текущей недели.
Ваши «Шеф, Краба!».
P. S.: Когда рыба — действительно рыба.
