«Шеф, Краба!» в Зеленограде. Свежая рыба, морепродукты, мясные деликатесы и ягоды — напрямую от проверенных поставщиков. Без посредников. Без компромиссов 27.08.2025 Реклама ИП ЗЫКОВА М.В. ИНН:550616064889 erid:2VtzquyP9ri

Федеральная сеть поставок «Шеф, Краба!» работает в 30+ городах России, выстраивая свою логистику от моря до стола:

  • премиальное качество
  • контроль на всех этапах
  • цены ниже магазинов на 20-30%.

Здесь — та продукция, которую редко удаётся найти в рознице. Всё поставляется под заказ — свежайшее, без складов и наценок.

Оплата — при получении.
Предоплат нет. Только уверенность в продукте.

Прайс-лист и приём заказов: в Telegram-группе.

Самовывоз: Зеленоград, Панфиловский проспект, 1606 (павильон «Московские ярмарки»).

Доставка: Зеленоград +10 км.

Хиты недели

  • Охлаждённая форель — 1199 рублей/кг
  • Охлаждённая сёмга — 2099 рублей/кг
  • Красная икра — 1890 рублей/200г
  • Голубика (Белоруссия) — 850 рублей/кг
  • Брусника (таёжная, Коми) — 600рублей/кг

Рыба попадает на ваш стол в идеальном состоянии — всего через 48 часов после вылова.

Скидка 10% по этому посту — при предъявлении на кассе. Действует на заказы текущей недели.

Ваши «Шеф, Краба!».
P. S.: Когда рыба — действительно рыба.
