Федеральная сеть поставок «Шеф, Краба!» работает в 30+ городах России, выстраивая свою логистику от моря до стола:

премиальное качество

контроль на всех этапах

цены ниже магазинов на 20-30%.

Здесь — та продукция, которую редко удаётся найти в рознице. Всё поставляется под заказ — свежайшее, без складов и наценок.

Оплата — при получении.

Предоплат нет. Только уверенность в продукте.

Прайс-лист и приём заказов: в Telegram-группе.

Самовывоз: Зеленоград, Панфиловский проспект, 1606 (павильон «Московские ярмарки»).

Доставка: Зеленоград +10 км.