Когда на столе — сочная ягода, вкусная рыба и фермерские деликатесы, жизнь становится ярче.
Скоро жители Зеленограда смогут получать всё это напрямую от проверенных производителей — свежим, натуральным и по честной цене.
Федеральная сеть прямых поставок «Шеф, Краба!», которой доверяют десятки тысяч семей по всей России, предлагает то, чего нет в магазинах:
- Рыба и морепродукты премиум-качества — после вылова сразу к Вам.
- Ягоды и фрукты, без химии — 2-3 дня от сбора.
- Фермерские мясные деликатесы — натуральный состав и вкус.
— На 20-30% дешевле ритейла, а порой в 2-3 раза, без компромиссов по качеству.
— Никаких складов — все только под заказ.
— Оплата при получении — когда убедитесь в качестве.
К открытию — скидка 10% на первый заказ.Скоро начнётся приём заказов на первую поставку.
Бронирование — в Telegram-группе, выдача в ПВЗ или с доставкой.
Пока ждём — любые вопросы админу в чат группы.
Информация об адресе пункта выдачи также появится в Telegram.
P. S. Будьте готовы: одна поставка — и в другой магазин Вы уже не вернётесь.