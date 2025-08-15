— На 20-30% дешевле ритейла, а порой в 2-3 раза, без компромиссов по качеству.

— Никаких складов — все только под заказ.

— Оплата при получении — когда убедитесь в качестве.



К открытию — скидка 10% на первый заказ.Скоро начнётся приём заказов на первую поставку.



Бронирование — в Telegram-группе, выдача в ПВЗ или с доставкой.



Пока ждём — любые вопросы админу в чат группы.

Информация об адресе пункта выдачи также появится в Telegram.



P. S. Будьте готовы: одна поставка — и в другой магазин Вы уже не вернётесь.