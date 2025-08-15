«Шеф, Краба!» открывается в Зеленограде 15.08.2025 Реклама ИП Зыкова М.В. ИНН:550616064889 erid:2Vtzqx6Kk6d

Когда на столе — сочная ягода, вкусная рыба и фермерские деликатесы, жизнь становится ярче.
Скоро жители Зеленограда смогут получать всё это напрямую от проверенных производителей — свежим, натуральным и по честной цене.

Федеральная сеть прямых поставок «Шеф, Краба!», которой доверяют десятки тысяч семей по всей России, предлагает то, чего нет в магазинах:

  • Рыба и морепродукты премиум-качества — после вылова сразу к Вам.
  • Ягоды и фрукты, без химии — 2-3 дня от сбора.
  • Фермерские мясные деликатесы — натуральный состав и вкус.

— На 20-30% дешевле ритейла, а порой в 2-3 раза, без компромиссов по качеству.
— Никаких складов — все только под заказ.
— Оплата при получении — когда убедитесь в качестве.

К открытию — скидка 10% на первый заказ.Скоро начнётся приём заказов на первую поставку.

Бронирование — в Telegram-группе, выдача в ПВЗ или с доставкой.

Пока ждём — любые вопросы админу в чат группы.
Информация об адресе пункта выдачи также появится в Telegram.

P. S. Будьте готовы: одна поставка — и в другой магазин Вы уже не вернётесь.

