«Артсказка» приглашает на волшебную встречу с самой новогодней сказкой «Щелкунчик».

Заснеженный ёлочный лес, мерцающий гирляндами оживет прямо на сцене, самая новогодняя сказка Гофмана и волшебная музыка Чайковского в исполнении рояля и английского рожка подарят незабываемый праздник для всей семьи! Вас ожидает сказка, оживающая в красочных картинах из песка и звуках живой музыки.

Перенесемся в гостиную, где юных Фрица и Мари ожидают удивительные чудеса в Новогоднюю ночь. Подарок Дросельмейера — деревянная игрушка, Щелкунчик, призванная колоть орехи — оживет и сразится с Мышиным Королем.