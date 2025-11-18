«Артсказка» приглашает на волшебную встречу с самой новогодней сказкой «Щелкунчик».
Заснеженный ёлочный лес, мерцающий гирляндами оживет прямо на сцене, самая новогодняя сказка Гофмана и волшебная музыка Чайковского в исполнении рояля и английского рожка подарят незабываемый праздник для всей семьи! Вас ожидает сказка, оживающая в красочных картинах из песка и звуках живой музыки.
Перенесемся в гостиную, где юных Фрица и Мари ожидают удивительные чудеса в Новогоднюю ночь. Подарок Дросельмейера — деревянная игрушка, Щелкунчик, призванная колоть орехи — оживет и сразится с Мышиным Королем.
Адрес: ДК «Андреевка»
Дата: 13 декабря в 17:00 и 19:00
