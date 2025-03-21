Сезон активности клещей наступил — а значит, пора вооружиться знаниями для защиты от них 21.03.2025 Реклама ООО «Зелмед» ИНН:7735184780 erid:2Vtzqv6ebHi

Как защитить себя от клещей

Важно помнить, что клещи могут обитать не только в лесах, но и в парковых зонах в пределах города. Поэтому важно соблюдать основные правила защиты от клещей.

  • Голову закройте головным убором или капюшоном.
  • Наденьте рубашку с длинными рукавами, манжетами и воротником. Рубашку заправьте в брюки.
  • Брюки заправьте в сапоги или другую обувь.
  • Выбирайте обувь, которая полностью закрывает тыл стопы и лодыжки.
  • На одежде из светлой и однотонной ткани проще заметить клеща.
  • Используйте специальные средства защиты — репелленты и акарицидные препараты.
  • Каждые 15-20 минут осматривайте себя и спутников: одежду, открытые участки тела, волосистую часть головы.

Что делать, если вы обнаружили на себе клеща

Удалите его как можно быстрее! Обратитесь в травматологический пункт или действуйте самостоятельно.

  1. Не используйте масло, крем, вазелин, лак для ногтей и другие жидкости для обработки присосавшегося клеща.
  2. Для удаления клеща нужно использовать ручку-лассо, клещ-отвертку или прочную нить. Не трогайте клеща голыми руками.
  3. Аккуратно удалите клеща, вращая его вокруг своей оси. Если вы используете крепкую нить, завяжите её вокруг хоботка клеща. Старайтесь не раздавить клеща и не оторвать головку от туловища.
  4. После удаления обработайте рану антисептиком (например, раствором йода 5%).
  5. Поместите клеща в прозрачную, плотно закрывающуюся емкость. В одной емкости должно быть не более 5 особей. Нельзя помещать в одну емкость клещей, снятых с нескольких человек.
  6. Как можно быстрее доставьте клеща для исследования в медицинский офис CMD.

Где пройти обследование

CMD Зеленоград, к. 250

CMD Зеленоград, к. 1801Б

Медицинские анализы выполняются в лаборатории Центрального НИИ Эпидемиологии

Подробную информацию уточняйте у администратора медицинского офиса по номеру: 8-499-714-66-56 или на сайте www.cmd-online.ru.

Услуги взятия предоставляет ООО «ЗелМед». Лицензия № Л041-01137-77/00338382 от 30.12.2019 г.

На какое исследование нужно сдавать клеща

Желательно сохранить клеща для проведения исследования в максимально неповрежденном состоянии. Оптимально исследовать клеща в первые 24 часа с момента снятия, хранить при температуре +4 +8 °C.

170400 — ДНК/РНК возбудителей клещевых инфекций: TBEV / Borrelia burgdorferi sl / Borrelia miyamotoi / Anaplasma phagocytophillum / Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia muris / Rickettsia spp, качественное определение

Срок выполнения: 1-2 к.д.

Что делать, если не удалось сдать клеща на анализ

Обратитесь к врачу для назначения обследования. Установить диагноз помогут лабораторные исследования.

ВАЖНО! На ранних стадиях инфицирования специфические иммуноглобулины могут отсутствовать в сыворотке крови пациента. Возможно, потребуется повторное исследование с интервалом в 3-4 недели.

Чем опасны клещи для человека

Клещи являются переносчиками возбудителей опасных инфекций.

Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз

Возбудителями болезни Лайма являются боррелии группы Borrelia burgdorferi sensu lato. В момент укуса со слюной клеща боррелии проникают в организм человека. Первые симптомы проявляются через 2-30 дней, в среднем через две недели.

На коже, в месте присасывания клеща, образуется красноватое пятно, с бледным центром, напоминающее кольцо, которое в течение нескольких дней продолжает увеличиваться — мигрировать. Появляется общее недомогание, головная боль, боль в мышцах, суставах, повышается температура тела. Эти симптомы часто принимают за «простуду». Но если своевременно не диагностировать заболевание и не начать лечение, болезнь может перейти в хроническую форму.

Иксодовый клещевой боррелиоз, вызванный Borrelia miyamotoi

Borrelia miyamotoi является причиной случаев боррелиоза, протекающих в безэритемной форме — на коже не образуется покраснение в месте укуса клеща.

Характерно острое начало заболевания: повышение температуры до 38-39 °С, озноб, головная и мышечная боли. Через 7-10 дней после нормализации температуры тела и физического состояния возможен возврат симптомов, в том случае, если на первой волне заболевания не проводилось лечение антибиотиками. Возможны осложнения в виде пневмонии, поражения сердца, головного мозга и почек.

Клещевой вирусный энцефалит

Возбудитель заболевания — вирус клещевого энцефалита, преимущественно поражает нервную систему. Заражение человека происходит через укус клеща. Симптомы заболевания появляются через одну-две недели после присасывания клеща, иногда через 30 дней и более.

Клещевой вирусный энцефалит начинается с резкого повышения температуры до 38-40 °C, головной боли, болезненности в мышцах шеи, спины, поясницы, боли в глазных яблоках, усиливающейся при ярком свете. При тяжелых формах развивается нарушение сознания вплоть до комы, судороги, парезы и параличи.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека

Возбудителем заболевания является бактерия Anaplasma phagocytophilum. После присасывания клеща возбудитель со слюной попадает в кожу, затем с током крови разносится по всему организму.

Anaplasma phagocytophilum поражает белые кровяные клетки — нейтрофилы и вызывает ослабление защитных функций организма человека. Заболевание проявляется повышением температуры, общим недомоганием, головной болью, болью в мышцах и суставах. Может развиться гепатит — воспалительное поражение печени.

Моноцитарный эрлихиоз человека

Возбудителями заболевания являются бактерии рода Ehrlichia. Заболевание начинается с повышения температуры, озноба, головной боли, мышечных и суставных болей. В период разгара болезнь поражает многие органы, преимущественно печень, селезенку, костный мозг, лимфатические узлы.

Иксодовые клещевые риккетсиозыиз группы пятнистых лихорадок

Возбудителями заболеваний является особая группа бактерий — риккетсии. Клинические симптомы появляются через 5-10 дней с момента укуса и зависят от вида риккетсий. Основные проявления заболевания — повышение температуры, боли в мышцах и суставах, головная боль, кожная сыпь. На коже в месте укуса клеща характерно появление первичного аффекта — участка кожи черного цвета.

Где обитают клещи

Клещи распространены повсеместно. Но для диагностики инфекции важно, где территориально произошел укус клеща. Так, вероятность заразиться боррелиозом очень высока во всех регионах России. А клещевой энцефалит встречается не везде, в некоторых районах он особенно распространен — такие территории называются эндемичными по клещевому энцефалиту.

Когда в России сезон клещей

Сезон активности клещей начинается ранней весной при температуре +5+7 °C и заканчивается поздней осенью с наступлением заморозков. Пик заболеваемости клещевыми инфекциями приходится на весенне-летний период.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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