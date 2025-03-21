Чем опасны клещи для человека

Клещи являются переносчиками возбудителей опасных инфекций.

Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз

Возбудителями болезни Лайма являются боррелии группы Borrelia burgdorferi sensu lato. В момент укуса со слюной клеща боррелии проникают в организм человека. Первые симптомы проявляются через 2-30 дней, в среднем через две недели.

На коже, в месте присасывания клеща, образуется красноватое пятно, с бледным центром, напоминающее кольцо, которое в течение нескольких дней продолжает увеличиваться — мигрировать. Появляется общее недомогание, головная боль, боль в мышцах, суставах, повышается температура тела. Эти симптомы часто принимают за «простуду». Но если своевременно не диагностировать заболевание и не начать лечение, болезнь может перейти в хроническую форму.

Иксодовый клещевой боррелиоз, вызванный Borrelia miyamotoi

Borrelia miyamotoi является причиной случаев боррелиоза, протекающих в безэритемной форме — на коже не образуется покраснение в месте укуса клеща.

Характерно острое начало заболевания: повышение температуры до 38-39 °С, озноб, головная и мышечная боли. Через 7-10 дней после нормализации температуры тела и физического состояния возможен возврат симптомов, в том случае, если на первой волне заболевания не проводилось лечение антибиотиками. Возможны осложнения в виде пневмонии, поражения сердца, головного мозга и почек.

Клещевой вирусный энцефалит

Возбудитель заболевания — вирус клещевого энцефалита, преимущественно поражает нервную систему. Заражение человека происходит через укус клеща. Симптомы заболевания появляются через одну-две недели после присасывания клеща, иногда через 30 дней и более.

Клещевой вирусный энцефалит начинается с резкого повышения температуры до 38-40 °C, головной боли, болезненности в мышцах шеи, спины, поясницы, боли в глазных яблоках, усиливающейся при ярком свете. При тяжелых формах развивается нарушение сознания вплоть до комы, судороги, парезы и параличи.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека

Возбудителем заболевания является бактерия Anaplasma phagocytophilum. После присасывания клеща возбудитель со слюной попадает в кожу, затем с током крови разносится по всему организму.

Anaplasma phagocytophilum поражает белые кровяные клетки — нейтрофилы и вызывает ослабление защитных функций организма человека. Заболевание проявляется повышением температуры, общим недомоганием, головной болью, болью в мышцах и суставах. Может развиться гепатит — воспалительное поражение печени.

Моноцитарный эрлихиоз человека

Возбудителями заболевания являются бактерии рода Ehrlichia. Заболевание начинается с повышения температуры, озноба, головной боли, мышечных и суставных болей. В период разгара болезнь поражает многие органы, преимущественно печень, селезенку, костный мозг, лимфатические узлы.

Иксодовые клещевые риккетсиозыиз группы пятнистых лихорадок

Возбудителями заболеваний является особая группа бактерий — риккетсии. Клинические симптомы появляются через 5-10 дней с момента укуса и зависят от вида риккетсий. Основные проявления заболевания — повышение температуры, боли в мышцах и суставах, головная боль, кожная сыпь. На коже в месте укуса клеща характерно появление первичного аффекта — участка кожи черного цвета.