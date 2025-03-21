Как защитить себя от клещей
Важно помнить, что клещи могут обитать не только в лесах, но и в парковых зонах в пределах города. Поэтому важно соблюдать основные правила защиты от клещей.
- Голову закройте головным убором или капюшоном.
- Наденьте рубашку с длинными рукавами, манжетами и воротником. Рубашку заправьте в брюки.
- Брюки заправьте в сапоги или другую обувь.
- Выбирайте обувь, которая полностью закрывает тыл стопы и лодыжки.
- На одежде из светлой и однотонной ткани проще заметить клеща.
- Используйте специальные средства защиты — репелленты и акарицидные препараты.
- Каждые 15-20 минут осматривайте себя и спутников: одежду, открытые участки тела, волосистую часть головы.
Что делать, если вы обнаружили на себе клеща
Удалите его как можно быстрее! Обратитесь в травматологический пункт или действуйте самостоятельно.
- Не используйте масло, крем, вазелин, лак для ногтей и другие жидкости для обработки присосавшегося клеща.
- Для удаления клеща нужно использовать ручку-лассо, клещ-отвертку или прочную нить. Не трогайте клеща голыми руками.
- Аккуратно удалите клеща, вращая его вокруг своей оси. Если вы используете крепкую нить, завяжите её вокруг хоботка клеща. Старайтесь не раздавить клеща и не оторвать головку от туловища.
- После удаления обработайте рану антисептиком (например, раствором йода 5%).
- Поместите клеща в прозрачную, плотно закрывающуюся емкость. В одной емкости должно быть не более 5 особей. Нельзя помещать в одну емкость клещей, снятых с нескольких человек.
- Как можно быстрее доставьте клеща для исследования в медицинский офис CMD.
Где пройти обследование
Медицинские анализы выполняются в лаборатории Центрального НИИ Эпидемиологии
Подробную информацию уточняйте у администратора медицинского офиса по номеру: 8-499-714-66-56 или на сайте www.cmd-online.ru.
Услуги взятия предоставляет ООО «ЗелМед». Лицензия № Л041-01137-77/00338382 от 30.12.2019 г.
На какое исследование нужно сдавать клеща
Желательно сохранить клеща для проведения исследования в максимально неповрежденном состоянии. Оптимально исследовать клеща в первые 24 часа с момента снятия, хранить при температуре +4 +8 °C.
170400 — ДНК/РНК возбудителей клещевых инфекций: TBEV / Borrelia burgdorferi sl / Borrelia miyamotoi / Anaplasma phagocytophillum / Ehrlichia chaffeensis, Ehrlichia muris / Rickettsia spp, качественное определение
Срок выполнения: 1-2 к.д.
Что делать, если не удалось сдать клеща на анализ
Обратитесь к врачу для назначения обследования. Установить диагноз помогут лабораторные исследования.
- 042701 — Вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, ВКЭ), количественное определение антител класса IgG
- 042702 — Вирус клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, ВКЭ), полуколичественное определение антител класса IgM
- 300049 — Диагностика боррелиоза
- 044101 — Anti-Borrelia IgM, количественное определение антител класса IgM к антигенам Borrelia burgdorferi sensu lato
- 044102 — Anti-Borrelia IgG, количественное определение антител класса IgG к антигенам Borrelia burgdorferi sensu lato
ВАЖНО! На ранних стадиях инфицирования специфические иммуноглобулины могут отсутствовать в сыворотке крови пациента. Возможно, потребуется повторное исследование с интервалом в 3-4 недели.
Чем опасны клещи для человека
Клещи являются переносчиками возбудителей опасных инфекций.
Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз
Возбудителями болезни Лайма являются боррелии группы Borrelia burgdorferi sensu lato. В момент укуса со слюной клеща боррелии проникают в организм человека. Первые симптомы проявляются через 2-30 дней, в среднем через две недели.
На коже, в месте присасывания клеща, образуется красноватое пятно, с бледным центром, напоминающее кольцо, которое в течение нескольких дней продолжает увеличиваться — мигрировать. Появляется общее недомогание, головная боль, боль в мышцах, суставах, повышается температура тела. Эти симптомы часто принимают за «простуду». Но если своевременно не диагностировать заболевание и не начать лечение, болезнь может перейти в хроническую форму.
Иксодовый клещевой боррелиоз, вызванный Borrelia miyamotoi
Borrelia miyamotoi является причиной случаев боррелиоза, протекающих в безэритемной форме — на коже не образуется покраснение в месте укуса клеща.
Характерно острое начало заболевания: повышение температуры до 38-39 °С, озноб, головная и мышечная боли. Через 7-10 дней после нормализации температуры тела и физического состояния возможен возврат симптомов, в том случае, если на первой волне заболевания не проводилось лечение антибиотиками. Возможны осложнения в виде пневмонии, поражения сердца, головного мозга и почек.
Клещевой вирусный энцефалит
Возбудитель заболевания — вирус клещевого энцефалита, преимущественно поражает нервную систему. Заражение человека происходит через укус клеща. Симптомы заболевания появляются через одну-две недели после присасывания клеща, иногда через 30 дней и более.
Клещевой вирусный энцефалит начинается с резкого повышения температуры до 38-40 °C, головной боли, болезненности в мышцах шеи, спины, поясницы, боли в глазных яблоках, усиливающейся при ярком свете. При тяжелых формах развивается нарушение сознания вплоть до комы, судороги, парезы и параличи.
Гранулоцитарный анаплазмоз человека
Возбудителем заболевания является бактерия Anaplasma phagocytophilum. После присасывания клеща возбудитель со слюной попадает в кожу, затем с током крови разносится по всему организму.
Anaplasma phagocytophilum поражает белые кровяные клетки — нейтрофилы и вызывает ослабление защитных функций организма человека. Заболевание проявляется повышением температуры, общим недомоганием, головной болью, болью в мышцах и суставах. Может развиться гепатит — воспалительное поражение печени.
Моноцитарный эрлихиоз человека
Возбудителями заболевания являются бактерии рода Ehrlichia. Заболевание начинается с повышения температуры, озноба, головной боли, мышечных и суставных болей. В период разгара болезнь поражает многие органы, преимущественно печень, селезенку, костный мозг, лимфатические узлы.
Иксодовые клещевые риккетсиозыиз группы пятнистых лихорадок
Возбудителями заболеваний является особая группа бактерий — риккетсии. Клинические симптомы появляются через 5-10 дней с момента укуса и зависят от вида риккетсий. Основные проявления заболевания — повышение температуры, боли в мышцах и суставах, головная боль, кожная сыпь. На коже в месте укуса клеща характерно появление первичного аффекта — участка кожи черного цвета.
Где обитают клещи
Клещи распространены повсеместно. Но для диагностики инфекции важно, где территориально произошел укус клеща. Так, вероятность заразиться боррелиозом очень высока во всех регионах России. А клещевой энцефалит встречается не везде, в некоторых районах он особенно распространен — такие территории называются эндемичными по клещевому энцефалиту.
Карта районов эндемичных по клещевому энцефалиту
Когда в России сезон клещей
Сезон активности клещей начинается ранней весной при температуре +5+7 °C и заканчивается поздней осенью с наступлением заморозков. Пик заболеваемости клещевыми инфекциями приходится на весенне-летний период.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА