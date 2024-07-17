«Хочу, чтобы всё было идеально»

— Вы живёте в Москве, а ездите на работу в Зеленоград. Почему вы выбрали именно эту клинику — ведь с вашим опытом могли бы работать ближе к дому?

— Меня пригласил главный врач клиники, но и до того я была о ней наслышана. Коллеги порекомендовали не отказываться, а прийти работать именно сюда. Здесь потрясающе комфортная рабочая и человеческая атмосфера, а для меня и перспектива профессионального роста. Как и для всех врачей клиники, потому что её концепция — «растём вместе». Мы постоянно учимся, взаимодействуем с коллегами и главврачом, обговариваем различные ситуации. Созданы все условия для спокойной и главное, эффективной работы. Всегда есть нужные и очень качественные материалы, ассистенты отлично подготовлены, никто и ничто не отвлекает. Все работают по единым современным протоколам.



Для меня всё это важно, потому что я перфекционист — знаете, есть выражение «синдромом отличника». Хочу, чтобы всё было идеально, чтобы был высокий результат в короткие сроки — здесь и сейчас. Я постоянно учусь, читаю научные статьи, смотрю тематические профессиональные подкасты и сама их провожу.