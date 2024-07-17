«Зеленоград.ру» продолжает знакомить читателей с врачами Центра функциональной стоматологии, работающего в 15-м микрорайоне. Это инновационная клиника с передовыми технологиями и особым подходом: с проблемой пациента работает команда врачей. Сегодня мы представляем терапевта Вади Гамидову. Вади Гапизовна занимается лечением, эстетической реставрацией и восстановлением зубов.
— Вы живёте в Москве, а ездите на работу в Зеленоград. Почему вы выбрали именно эту клинику — ведь с вашим опытом могли бы работать ближе к дому?
— Меня пригласил главный врач клиники, но и до того я была о ней наслышана. Коллеги порекомендовали не отказываться, а прийти работать именно сюда. Здесь потрясающе комфортная рабочая и человеческая атмосфера, а для меня и перспектива профессионального роста. Как и для всех врачей клиники, потому что её концепция — «растём вместе». Мы постоянно учимся, взаимодействуем с коллегами и главврачом, обговариваем различные ситуации. Созданы все условия для спокойной и главное, эффективной работы. Всегда есть нужные и очень качественные материалы, ассистенты отлично подготовлены, никто и ничто не отвлекает. Все работают по единым современным протоколам.
Для меня всё это важно, потому что я перфекционист — знаете, есть выражение «синдромом отличника». Хочу, чтобы всё было идеально, чтобы был высокий результат в короткие сроки — здесь и сейчас. Я постоянно учусь, читаю научные статьи, смотрю тематические профессиональные подкасты и сама их провожу.
— У вас в каждом кабинете стоит микроскоп. Это важно для работы стоматолога?
— Очень! Большое увеличение просто необходимо, ведь глазом сложно или невозможно увидеть некоторые вещи. Это могут быть пораженные области или, допустим, остатки поломанных инструментов в каналах зуба (да, и такое бывает). Такая диагностика существенно улучшает качество лечения, снижает риск осложнений. И те зубы, которые раньше пошли бы под удаление, с большой вероятностью можно сохранить.
— Что ещё используется для диагностики?
— Новейшая разработка — скрининг-программа Diagnocat. Она анализирует результаты компьютерной томографии и с высокой точностью фиксирует состояние каждого зуба у пациента. За несколько минут мы получаем подробное, развернутое и при этом достаточно простое для понимания описание. Таким образом пациент видит наглядную «картинку» своих проблем, а не просто слышит о них от врача.
— Готовы ли пациенты к комплексному лечению?
— Не всегда. Чаще всего приходят ведь с какой-то конкретной проблемой, краткосрочной целью — болит зуб, надо его пролечить. А мы с помощью диагностики видим, что у человека неправильный прикус, который тянет за собой целый комплекс проблем. Причём зачастую отложенных: сейчас они не проявляются, а через 2-4-6 лет от зубов могут остаться одни «пеньки». Поэтому надо начинать правильное лечение сейчас.
Или, например, пациент считает, что у него всего лишь маленькая дырочка, которую надо быстро залечить. А под ней может скрываться большая кариозная полость. Чтобы у человека не было сомнений в том, что она там действительно есть, мы показываем фотографию. Вообще, ведется фотопротокол всего процесса лечения, всех его этапов.
Мы подробно разговариваем с пациентом еще на первичной консультации. Вообще, существенное отличие нашей клиники от других — комплексная работа и полная реабилитация пациента. И его психологическая поддержка.
— Остались ли ещё люди, боящиеся стоматолога?
— Да, к сожалению, такие есть. Только они не стоматолога боятся, а боли. В основном это люди старшего возраста с детскими травмами, связанными с «зубным». Бывают и молодые пациенты, боящиеся уколов или что анестезия не подействует. Хотя это случается крайне редко и в большинстве случаев связано с психологическим фактором. Больно не будет и бояться не надо, уверяю вас. Как и стесняться своих зубов, какие бы проблемы вы ни испытывали. Мы же работаем для того, чтобы вам помочь. Сам факт обращения к стоматологу — уже большой шаг. Считайте, полдела уже сделали.
И знаете — так радостно видеть, как преображается человек в процессе лечения зубов. Я вижу, с какими комплексами приходят люди, а потом постепенно раскрываются, начинают улыбаться и радоваться самому себе и жизни.
— Сейчас все хотят блестящие белые зубы, да и отбеливание предлагают, наверное, все стоматологические клиники. Это не вредно для зубов?
— Если это делает грамотный врач, то не вредно. У нас тоже есть современное и проверенное отбеливание по системе Zoom 4. А вот разные домашние методы как раз могут испортить зубы. Есть разные нюансы — флюороз, повышенная чувствительность и прочее. Можно вообще стереть эмаль или получить ожог десны. Плюс, пломбы никак не отбеливаются, они не изменят свой цвет. В любом случае нужна предварительная подготовка или лечение зубов, чтобы их можно было отбелить безболезненно и эффективно.
Меня очень привлекает эстетическая сторона стоматологии. Но я считаю, что красивые зубы — это здоровые. Не противоестественно белоснежные и ровные, а чистые, и хорошо пролеченные.
— Есть и финансовая сторона вопроса — не каждый готов решать все проблемы с зубами (если таковые обнаружатся), а не просто канал залечить
— Конечно. И это тоже обсуждается, никто не навязывает услуги. Но представьте, если бы единственной целью клиники было получение прибыли любыми способами. Тогда выгоднее просто лечить каналы, ставить пломбы, не говоря пациенту, например, о том, что у него идёт воспалительный процесс. Он так и будет приходить лечить то один зуб, то другой, потому что основная проблема не решена.
Но мы так, естественно, не работаем. Упомянутый Diagnocat — это как раз уникальная возможность показать пациенту наглядно и подробно состояние его зубов. Иначе кому доверять — рентгеновскому снимку, в котором пациенту ничего не понятно, или просто словам врача? Я как раз много внимания уделяю первичной консультации, чтобы пациент не подумал, что его пытаются, как говорится, «раскрутить на деньги», чтобы мы полностью доверяли друг другу.
Отмечу, что диагностика, конечно, какой бы ни была передовой, не заменяет врача, его рук и опыта. Это лишь инструмент для хорошей, качественной работы — и лечения, и реставрации зубов.
— Под реставрацией имеются в виду пломбы и коронки?
— Сейчас есть прекрасные материалы, световые композиты, позволяющие воссоздать природную анатомию зуба. Фотополимеры послойно наносятся на зуб, врач моделирует зуб, затем засвечивает, чтобы паста затвердела. Таким образом мы восстанавливаем зуб в его первоначальном виде — он и выглядит естественно, и работает как нужно.
Способы восстановления зуба зависят от степени его разрушения и от индивидуальных особенностей пациента. Коронки, вкладки, виниры — конечно же, мы делаем и делаем хорошо. В любом случае нужна диагностика и консультация ортопеда, чтобы определить разные нюансы — прикус, истираемость и прочее.
— Случалось ли вам исправлять у пациентов ошибки других стоматологов?
— Иногда приходилось, например, перелечивать каналы. Но ошибки ли это врачей, однозначно сказать нельзя, не зная точного анамнеза и нюансов предыдущего лечения. Надо сказать, что стоматология в нашей стране прогрессирует такими темпами, что говорить о каких-то ошибках сложно.
Раньше считалось, что лучше лечиться за границей. Сейчас противоположная ситуация — едут к нам. И лечиться, и, кстати, учиться тоже. В России одна из лучших стоматологий в мире. Да, материалы лучше импортные (пока, во всяком случае), но квалификация наших врачей определенно выше. По опыту общения с коллегами знаю, что в других странах может стоять топовое оборудование, но врачи не умеют им пользоваться. И сервис у нас очень ценится. Да и высокая конкуренция способствует быстрому развитию медицины.
У меня была пациентка, приехавшая из другой страны. Она пришла с одной небольшой проблемой — как ей казалось. Я же увидела, что надо перелечивать практически всё после того лечения, что она получила на Родине. Каналы лечили некачественно, старыми методами, виниры дали усадку и стали разного цвета, в переднем зубе был свищ — и так далее. Это просто один пример для иллюстрации «как за границей».
— Вы бы сами хотели стать пациенткой Центра функциональной стоматологии?
— Я только здесь бы и лечила зубы. Мне тут очень комфортно, в том числе и в кресле пациента. Я ведь и пришла сюда работать потому, что клиника заинтересована прежде всего в качественном лечении и сервисе.
Адрес: Центр функциональной стоматологии расположен в корпусе 1557, помещение 12 (Зеленоград, 15-й микрорайон). Рядом есть общественная парковка.
Как добраться: проезд до остановки «Корпус 1557» или до остановки «15-й микрорайон» автобусами № 17, 20.
Сайт: zelcfs.ru, через сайт можно задать вопрос в ватсап или заполнив специальную форму в разделе «Контакты».
Телефоны: 8-495-76-76-746, 8-903-144-99-88
E-mail: info@zelcfs.ru
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