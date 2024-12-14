Аренда контейнера под склад станет хорошей альтернативой вашим домашним кладовкам, балконам и лоджиям, где обычно хранятся вещи, которые ждут своего применения.
Контейнер в аренду можно использовать как:
- склад для бизнеса — склад для интернет-магазина, хранение документов, груза, паллет, продукции и запасов, летних веранд, оборудования и инструментов)
- боксы для хранения вещей — личных вещей и имущества, резины, колес, велосипедов, мотоциклов, квадроциклов и скутеров на зимний сезон
- временное хранение — мебели на время ремонта, товаров, вещей
Морской контейнер — это универсальный формат грузоперевозок и складирования. В таком контейнере ваше имущество полностью защищено от влаги, огня и злоумышленников!
За низкую арендную плату вы получаете склад c электричеством, освещением, охраной, видеонаблюдением, круглосуточной работой и доступом на автомобиле прямо к дверям вашего склада-контейнера.
Звоните или пишите: 8-925-700-09-09, tvoi_sklad@mail.ru
Адрес: Солнечногорский район, дер. Голубое, 1К
Сайт: tvoj-sklad
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