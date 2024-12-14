Контейнер в аренду можно использовать как:

склад для бизнеса — склад для интернет-магазина, хранение документов, груза, паллет, продукции и запасов, летних веранд, оборудования и инструментов)

боксы для хранения вещей — личных вещей и имущества, резины, колес, велосипедов, мотоциклов, квадроциклов и скутеров на зимний сезон

временное хранение — мебели на время ремонта, товаров, вещей

Морской контейнер — это универсальный формат грузоперевозок и складирования. В таком контейнере ваше имущество полностью защищено от влаги, огня и злоумышленников!