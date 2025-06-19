Уже пятый салон открылся в к.2309А (ТЦ «Столица»).
В салонах красоты «Прядки в Порядке» совмещают доступные цены, комфортный сервис и ожидаемый результат.
Трижды победители Народной премии Зеленоград.ру в номинации «Лучший салон красоты». Все филиалы имеют высший рейтинг и отметку «Хорошее место» на Яндекс.
Виды услуг:
- Парикмахерский зал (мужской/женский/детский)
- Окрашивания волос любой сложности
- Маникюр/педикюр/наращивание ногтей
- Подология
- Брови/ресницы
- Перманентный макияж
- Эстетическая косметология/массаж
- Лазерная эпиляция
- Солярий
В честь открытия всем новым гостям начисляют 1000 бонусных рублей на карту Любимого клиента. Акция проходит в ТЦ «Столица» к.2309А до 15.07.2025.
Записаться можно:
Онлайн или по телефонам:
8-966-011-07-07 — к.2309А
8-966-011-07-11 — к.1811
8-966-011-07-43 — к.1543
8-966-011-07-58 — к.1458
8-966-011-07-37 — Георгиевский пр-т, 37к2
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