Без длинных ожиданий и утомительных поездок — всё необходимое рядом. Приём ведут опытные врачи по широкому спектру направлений, включая диагностику, лечение и профилактику.
График работы: ежедневно с 8:00 до 20:00
- Терапевт
- Педиатр
- ЛОР
- Кардиолог (ЭКГ, холтер)
- Невролог
- УЗИ
- Гинеколог (взрослый и детский)
- Эндокринолог
- Анализы с 0 лет
- Вакцинация с рождения
- Массаж
- Капельницы, инъекции
- Медицинские справки
- и многое другое.
Адреса:
- Зеленоград, корп. 2003
- Зеленоград, корп. 1204
Запись по телефонам: 8-499-210-20-30, 8-499-210-20-40
Сайт: strugovaclinic.ru
«Врачи, которым вы доверяете.
Забота, в которую можно верить»
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