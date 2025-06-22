Без длинных ожиданий и утомительных поездок — всё необходимое рядом. Приём ведут опытные врачи по широкому спектру направлений, включая диагностику, лечение и профилактику.



График работы: ежедневно с 8:00 до 20:00

Терапевт

Педиатр

ЛОР

Кардиолог (ЭКГ, холтер)

Невролог

УЗИ

Гинеколог (взрослый и детский)

Эндокринолог

Анализы с 0 лет

Вакцинация с рождения

Массаж

Капельницы, инъекции

Медицинские справки

и многое другое.

Адреса:

Зеленоград, корп. 2003

Зеленоград, корп. 1204

Запись по телефонам: 8-499-210-20-30, 8-499-210-20-40

Сайт: strugovaclinic.ru



«Врачи, которым вы доверяете.

Забота, в которую можно верить»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

