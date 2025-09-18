Зачастую приехать на прием лично не всегда удобно или даже — невозможно. Зеленоградская сеть медицинских центров «338, 340, 1506» предоставляет своим пациентам возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь непосредственно дома или в офисе. Особо удобен вызов врача на дом для пожилых людей, которым сложно добраться до клиники.
- педиатр
- отоларинголог (ЛОР), терапевт
- невролог
- хирург
- кардиолог
- уролог
- гастроэнтеролог
- гинеколог.
Врачи проведут осмотр, назначат лечение, дадут все необходимые рекомендации. Для пожилых людей врач-специалист или терапевт, приехавшие на дом, — один из способов сохранять и поддерживать свое здоровье, а для их детей — возможность позаботиться о родителях.
Возможность выезда врачей других специальностей и точную стоимость выезда на дом в Зеленограде и ближайших районах уточняйте у администраторов по телефону: 8-499-678-03-78.
Специалисты приедут к вам со всем необходимым инструментом и расходными материалами. Можно сдать практически любой анализ, за исключением тех, которые принимаются только в медицинских лабораториях из-за определенных правил взятия проб, условий хранения и транспортировки. Образцы биологических материалов будут доставлены в лабораторию в соответствии со всеми действующими требованиями, что обеспечит точность исследований.
«Сеть медицинских центров в Зеленограде» осуществляет выезд для взятия анализов не только в Зеленограде, но и по ближайшим городам Московской области.
Актуальный перечень «Анализов на дому» и точную стоимость выезда на дом в Зеленограде и ближайших районах уточняйте у администраторов по телефону: 8-499-678-03-78.
Вы можете заказать дополнительно капельницы на дому, уколы, замена уретральных катетеров, оформление больничного листа.
Заказать выезд на дом врача и медсестры вы можете по телефону: 8-499-678-03-78 (многоканальный).
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Медцентр в корпусе 338:
Медцентр в корпусе 1506 (Семейная клиника):
Медцентр в корпусе 340:
Сайт: medcentre-zelenograd.ru
Вконтакте: vk.com/medcenter_338