Сеть медицинских центров «338, 340, 1506» предлагает услугу: вызов врача (разных специализаций) и медсестры на дом 18.09.2025 Реклама ООО «МЕД УСЛУГИ+» ИНН:7735182247 erid:2VtzquioeLL

Зачастую приехать на прием лично не всегда удобно или даже — невозможно. Зеленоградская сеть медицинских центров «338, 340, 1506» предоставляет своим пациентам возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь непосредственно дома или в офисе. Особо удобен вызов врача на дом для пожилых людей, которым сложно добраться до клиники.

Врачи-специалисты, выезжающие на дом:

  • педиатр
  • отоларинголог (ЛОР), терапевт
  • невролог
  • хирург
  • кардиолог
  • уролог
  • гастроэнтеролог
  • гинеколог.

Врачи проведут осмотр, назначат лечение, дадут все необходимые рекомендации. Для пожилых людей врач-специалист или терапевт, приехавшие на дом, — один из способов сохранять и поддерживать свое здоровье, а для их детей — возможность позаботиться о родителях.

Возможность выезда врачей других специальностей и точную стоимость выезда на дом в Зеленограде и ближайших районах уточняйте у администраторов по телефону: 8-499-678-03-78.

Анализы на дому

Специалисты приедут к вам со всем необходимым инструментом и расходными материалами. Можно сдать практически любой анализ, за исключением тех, которые принимаются только в медицинских лабораториях из-за определенных правил взятия проб, условий хранения и транспортировки. Образцы биологических материалов будут доставлены в лабораторию в соответствии со всеми действующими требованиями, что обеспечит точность исследований.

«Сеть медицинских центров в Зеленограде» осуществляет выезд для взятия анализов не только в Зеленограде, но и по ближайшим городам Московской области.

Актуальный перечень «Анализов на дому» и точную стоимость выезда на дом в Зеленограде и ближайших районах уточняйте у администраторов по телефону: 8-499-678-03-78.

Дополнительные услуги на дому

Вы можете заказать дополнительно капельницы на дому, уколы, замена уретральных катетеров, оформление больничного листа.

Заказать выезд на дом врача и медсестры вы можете по телефону: 8-499-678-03-78 (многоканальный).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сеть медицинских центров «338, 340, 1506»

Медцентр в корпусе 338:

Медцентр в корпусе 1506 (Семейная клиника):

Медцентр в корпусе 340:

Сайт: medcentre-zelenograd.ru
Вконтакте: vk.com/medcenter_338
Реклама
Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Дым из-под земли — пожар в Савелкинском проезде Новости
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру