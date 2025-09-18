Анализы на дому

Специалисты приедут к вам со всем необходимым инструментом и расходными материалами. Можно сдать практически любой анализ, за исключением тех, которые принимаются только в медицинских лабораториях из-за определенных правил взятия проб, условий хранения и транспортировки. Образцы биологических материалов будут доставлены в лабораторию в соответствии со всеми действующими требованиями, что обеспечит точность исследований.

«Сеть медицинских центров в Зеленограде» осуществляет выезд для взятия анализов не только в Зеленограде, но и по ближайшим городам Московской области.

Актуальный перечень «Анализов на дому» и точную стоимость выезда на дом в Зеленограде и ближайших районах уточняйте у администраторов по телефону: 8-499-678-03-78.